الشهر العقاري يكشف تفاصيل إطلاق سيارات توثيق متنقلة: واحدة لكل محافظة

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن وزارة العدل قامت باستحداث خدمة سيارات التوثيق، لرفع كفاءة الخدمة في مكاتب التوثيق، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى بدأت بسيارات توثيق متنقلة في الجيزة والقاهرة، والإسكندرية، والمرحلة الثانية تبدأ الأسبوع المقبل، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم».

المرحلة الثانية من السيارات المتنقلة تشمل 10 سيارات

وأضاف «ياقوت»، أن المرحلة الثانية من السيارات المتنقلة تشمل 10 سيارات، وستقوم بتغطية 10 محافظات بإذن الله، مشيرًا إلى أن هذه السيارات ستجوب الجمهورية من خلال تخصيص سيارة لكل محافظة، وستتواجد السيارة في الأماكن الكثيفة، كما أن سيارات التوثيق المتنقلة ستتواجد في مراكز الشباب، والوحدات المحلية، أو الأماكن التي تحتوي على كثافة سكانية كبيرة، كما أن التحول الرقمي يقضي على الزحام من خلال خدمة الشباك الواحد.

ملف الإسكان

وفي ملف آخر، قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن مشروع معالجة مياه الصرف الصحي الهدف منه الاستفادة من مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها مرة أخرى في ري الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أننا نعمل من خلال 3 محاور؛ أولها تحلية مياه البحار ولدينا 76 محطة لتحلية المياه في البحار، ويتم حاليًا تنفيذ محطات معالجة مياه ثنائية وثلاثية، طبقاً للاتفاق مع وزارة الري المسؤولة عن المجاري المائية.

لدينا 214 محطة لمعالجة المياه

وأضاف «الرفاعي»، خلال مداخلة في نفس البرنامج،: «لدينا 214 محطة لمعالجة المياه بطاقة تصل لـ5 ملايين متر مكعب في اليوم»، مشيرًا إلى أن هناك 146 محطة معالجة في الوجه البحري، كما أن المحور الثاني سيتم تحديد عدد المحطات اللازمة في الريف المصري، لخدمة أهالينا فى الريف بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، موضحًا أن المحور الثالث تعمل الدولة على إنشاء محطة معالجة ثنائية وثلاثية، قائلًا: «68 محطة معالجة في الصعيد، و146 محطة، لضخ 5 ملايين متر مكعب في اليوم وسيتم الانتهاء في 2022».