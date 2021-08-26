لتقديم خدمات أفضل.. تحركات لزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري المميكنة

زار وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المعني بإدارة وتنفيذ «جائزة مصر للتميز الحكومي»، برئاسة المندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة والمشرف العام على الجائزة، مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ولقاء المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، ضمن سلسلة الزيارات التي تقوم بها إدارة الجائزة لعدد من الجهات الحكومية المشاركة بالجائزة، لبحث التقارير والتوصيات، التى تم رصدها خلال مرحلة التقييم للدورة الثانية للجائزة 2020.

بناء جهاز إداري كفء وفعال

أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الزيارة جاءت تجسيدًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وانطلاقًا من رؤية جائزة مصر للتميز الحكومي لبناء جهاز اداري كفء وفعال يضم مؤسسات وهيئات حكومية متميزة ومتفوقة في جميع جوانب الأداء، لتحسين جودة حياة المواطن لمصري وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة.

وقال المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، إن الزيارة تأتي فى إطار جهود الدولة، لنشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسي فى جميع القطاعات، وتقديم الدعم للجهات الحكومية خلال رحلتها نحو التميز الحكومي.

وخلال الزيارة استعرض، المهندس خالد مصطفى، عددًا من الموضوعات المتعلقة بتوجهات الجائزة في المرحلة المقبلة، لتنعكس على مكاتب الشهر العقاري فى تقديم خدمات أفضل، مشيرا إلى سبل التعاون والمجهودات التى قامت بها مصلحة الشهر العقاري، خلال فاعليات الدورة الثانية للجائزة، كما استعرض عددًا من التقارير والتوصيات التى تم رصدها خلال مرحلة التقييم، وكذا فرص التطوير للدورة القادمة.

طرح جوائز داخلية للمصلحة لرفع روح التنافسية

استعرض المهندس خالد مصطفى، خلال الزيارة عددًا من المقترحات التى لاقت استحسان كبير من المستشار مساعد وزير العدل، والتي دارت حول القيام بطرح جوائز داخلية للمصلحة لرفع روح التنافسية بين مكاتب الشهر العقاري، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مع قيام إدارة الجائزة بتوفير ورش عمل لتوعية القائمين على ملفات التميز داخل المصلحة، تمهيدا لنشرها على جميع مكاتب الشهر العقاري.

وشرح مصطفى، عددًا من الأفكار التي تساهم فى إيجاد حلول للتحديات التى تواجه مكاتب الشهر العقاري، مؤكدًا أهمية متابعة وسائل التواصل الإلكتروني، متحدثا حول محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي.

واستعرض المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، التحديات التى تواجه مكاتب الشهر العقاري لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدًا السعى لزيادة عدد المكاتب المميكنة.

وقدمت سهى سعيد المدير التنفيذي للجائزة، استعراضا للدورات التدريبية وورش العمل التى تم تقديمها على مستوى جميع الفئات، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المقدمة على منصات التواصل الإلكترونية.

وأكد الدكتور محمد محمدي، مدير التقييم بالجائزة أهمية إطلاع مسئولي الشهر العقاري على الخطة الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وضرورة وضع برنامج لاحتياجات الكوادر البشرية ومنها مجالات التميز الحكومي، واهمية استطلاع الرأى لدى المواطنين المتعاملين ومتابعة مؤشرات الأداء.