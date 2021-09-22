«سيارة الشهر العقاري المتنقلة» تقدم خدماتها للمواطنين في الدقهلية (صور)

ظهرت في شوارع المنصورة بمحافظة الدقهلية «سيارة الشهر العقاري المتنقلة»، التابعة لوزارة العدل، لتقديم خدمات التوثيق للأفراد والشركات والمؤسسات، وهي الأولى من نوعها وتستهدف التيسير على المواطنين في استخراج الوثائق من الشهر العقاري، وتقدم خدماتها وسط إجراءات احترازية، ويمكن للمواطن حجز موعده قبل ذهابه إلى السيارة وتحديد نوع الخدمة التي يطلبها.

مميزات سيارة الشهر العقارى المتنقلة

وتضم «سيارة الشهر العقاري المتنقلة» العديد من المميزات التي توفر الجهد والوقت على المواطنين ومنها:

- يتم حجز الخدمة عن طريق طلبات الحجز المسبق للانتقال إلى مكان تواجد طالب الخدمة على الرقم الموحد 15999 لمن يرغب في الحصول على خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالمنزل أو بمقر العمل لكبار السن والأشخاص الذين يصعب عليهم التوجه لمكاتب الشهر العقاري وكذا الشركات.

- تعمل السيارة على مدار اليوم من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا

- يدفع طالب الخدمة مقابل رسم تميز، بالإضافة إلى الرسوم المقررة وفق طبيعة الخدمة.

ويستفيد من الشهر العقاري المتنقل الأشخاص والشركات والمؤسسات ممن يرغبون في الحصول على أي خدمة من خدمات التوثيق بالشهر العقاري في أماكن تواجدهم بالمنازل أو محل عملهم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يصعب عليهم التوجه لمكاتب الشهر العقاري.

توفير سيارة في جامعة المنصورة أسبوعيا

وجرى الإتفاق على توفير سيارة مُتنقلة لكافة منسوبي جامعة المنصورة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، وذلك يوم الثلاثاء أسبوعا اعتبارا من 28 سبتمبر الجاري من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 مساءً، داخل الحرم الجامعي أمام البنك الأهلي، وذلك مقابل رسوم إضافية قدرها 50 جنيها على الرسوم الخاصة بالمعاملة، مع ضرورة توفير وسيلة دفع إلكترونية «فيزا أو كارت مرتب أو كارت ميزه»، لإتمام المعاملة.