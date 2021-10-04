«معلومات الوزراء» يجري مسحا ميدانيا لتقييم مكاتب الشهر العقاري

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مسحاً ميدانياً للمتعاملين مع مكاتب الشهر العقاري على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لمعرفة رؤيتهم لنظام العمل بتلك المكاتب والوقوف على مقترحاتهم لتطويرها.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتنفيذ استراتيجيتها الشاملة التي تبنتها على مدار الأعوام الماضية لدعم التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية، خاصة أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها يُعد من الأولويات التي تحرص عليها في إطار توجهها الجاد نحو مواكبة التطور التكنولوجي.

وفي إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية، خضعت مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، لعملية تطوير شاملة ومتكاملة تهدف لتطوير وميكنة كافة خدماتها ورفع كفاءتها، بما يضمن تقديم خدمات متميزة وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتوفير الوقت والجهد ومنع الازدحام.

%91 يفضلون التعامل بالنظام الإلكتروني

وأظهرت نتائج المسح الميداني أن 91% من المتعاملين مع مكاتب الشهر العقاري يفضلون النظام «المميكن» عند الحصول على الخدمات، مقابل 9% يفضلون النظام اليدوي القديم، حيث يرونه أسرع كما أنه لا يتعطل كما يحدث في النظام «المميكن».

وأشارت نتائج المسح إلى أن 61.5% من المكاتب التي تم زيارتها كانت مميكنة، مقابل 35.5% غير مميكنة.

وتبين أن ثلاثة أرباع المتعاملين مع مكاتب الشهر العقاري تقريباً 75.2% كانوا يقومون بعمل توكيل أثناء إجراء المسح، و67.1% منهم دفعوا رسومًا مقابل هذه الخدمة تراوحت ما بين 20 إلى أقل من 50 جنيهًا، وأن 11.9% كانوا يُجْرُون «توثيقًا»، و33.6% منهم دفعوا رسومًا مقابل الحصول على هذه الخدمة تراوحت بين 100 إلى أقل من 500 جنيه، و20.1% بين 500 إلى أقل من 1000 جنيه، و18% دفعوا 2000 جنيه فأكثر، كما قام 6.8% بـ«إثبات تاريخ».

%80 يرون أسعار الخدمات بالشهر العقاري مناسبة

وعند سؤال المتعاملين بمكاتب الشهر العقاري عن رؤيتهم - بشكل عام - لقيمة الرسوم المدفوعة نظير الخدمات التي حصلوا عليها، ذكرت الغالبية العظمى منهم (80%) أنها مناسبة، مقابل 19.1% يرون أنها مرتفعة.

وأشارت النتائج إلى رضا المواطنين بشكل عام عن نظام العمل بمكاتب الشهر العقاري، والذي بات واضحاً في تقييمهم المرتفع (8 درجات فأكثر) لانتظام مواعيد عمل المكاتب، وإلمام الموظفين بالمعلومات المطلوبة، وحرصهم على التعامل الجيد مع المواطنين، وإنجازهم للخدمات بالسرعة والدقة المطلوبين، وكذلك حرصهم على تقديم الخدمة بأسبقية الحضور.

وعن مقترحاتهم المواطنين لتطوير خدمات الشهر العقاري، ذكر 56.4% ضرورة زيادة أعداد الموظفين، و40.5% أشاروا إلى زيادة أماكن الانتظار، و25% ذكروا ضرورة توفير مكيفات داخل المكاتب، كذلك أشار الخمس تقريباً إلى ضرورة توفير جميع الخدمات من خلال الانترنت، وزيادة فترات العمل إلى فترتين لاستيعاب أعداد المواطنين.

يذكر أن هذا المسح أُجري على عيِّنة من 2059 من المتعاملين مع مكاتب الشهر العقاري يمثلون 199 مكتباً موزعة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، فيما عدا المحافظات الحدودية، خلال الفترة من 21 إلى 25 أغسطس 2021.

يذكر أن مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنشئ عام 2003، كأول مركز عربي متخصص في قياسات الرأي العام، حيث يقوم المركز بقياس ودراسة اتجاهات المواطنين نحو مختلف الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الداخلية، للتوجه بها إلى متخذ القرار للاستعانة بهذه الاتجاهات في اتخاذ القرارات الصحيحة، والاسترشاد بها في إعداد الخطط والسياسات المختلفة.

كما يهتم مركز استطلاع الرأي أيضاً بقياس اهتمامات الرأي العام من أجل التعرف على القضايا ذات الأولوية التي يجدّر وضعها على قائمة اهتمامات متخذي القرار، مستنداً في ذلك إلى أفضل الأسس والمنهجيات والأساليب العلمية وطبقاً للمعايير الدولية في جميع مراحل وإجراءات المعاينة والتنفيذ والتحليل وعرض النتائج، وذلك لتحقيق متطلبات الجودة وضمانات الثقة والمصداقية.