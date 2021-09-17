«ترامب» يتنبأ بسقوط أمريكا خلال 3 سنوات من حكم «بايدن»

واصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، انتقاداته للرئيس الحالي جو بايدن، والذي استطاع هزيمته في الانتخابات الأمريكية 2020، إذ أعرب «ترامب» عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة في الأشهر الثمانية من حكم الرئيس بايدن انحدرت بشكل غير مسبوق، زاعما أنها ستسقط خلال 3 سنوات إذا استمر حكمه.

انتقادات «ترامب» تتواصل ضد الحزب الديمقراطي

وقال «ترامب» في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، إن الولايات المتحدة سيتم تدميرها في غضون 3 سنوات، إذا ظل الحزب الديمقراطي في السلطة.

ويقوم دائما الرئيس الجمهوري السابق دونالد بانتقادات مستمر بانتظام للإدارة الأمريكية الديمقراطية الحالية، وأيضا إلى الرئيس جو بايدن القادم من الحزب الديمقراطي.

عدم فوز الجمهوريين بأغلبية الكونجرس لن يبقي شيء في البلاد

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق في هذا الشأن، أن الجمهوريين إذا لم يتمكنوا من الحصول على أغلبية في الكونجرس الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 وقيادة الحكومة في عام 2024، «فلن يتبقى شيء من البلاد في غضون ثلاث سنوات».

وعبر «ترامب» عن عدم رضاه على السياسة الداخلية للديمقراطيين، بما في ذلك الوضع مع المهاجرين وخطة تطوير البنية التحتية، وأيضا القرارات التي اتخذتها السلطات الحالية في السياسة الخارجية، خصوصا الطريقة التي انسحب بها الجيش الأمريكي من أفغانستان.

تصريحات «ترامب» تأتي بعد أيام من اتهامات بالخيانة لرئيس هيئة الأركان الأمريكي

وتأتي تصريحات «ترامب» بعد أيام من اتهامه رئيس أركان الجيش الأمريكي مارك ميلي، بالخيانة، إثر ملومات أو «تسريبات» نشرها كتاب أمريكي جديد تحت عنوان «الخطر»، والذي يشير إلى أن الجنرال «ميلي» أجرى اتصالات مع نظيره الصيني، وتحدث معه بشأن خطط الرئيس السابق تجاه بكين، مؤكدا أنه لا ينوي توجيه ضربة إلى الصين.

ودعا «ترامب» إلى محاكمة «ميلي»، إذا ثبتت التسريبات التي نشرها كتاب الخطر.