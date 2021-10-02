استطلاع: 49% من الأمريكيين يعارضون أداء الرئيس بايدن

أظهر استطلاع لوكالة أنباء «أسوشييتد برس» الأمريكية، ومركز «نورك»، تراجعا حادا في شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعارض 49% من الأمريكيين أداء بايدن، فيما وافق 50% فقط من الأمريكيين على أداء رئيس البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان بايدن، أمس الجمعة، زار «الكونجرس»، لتحفيز المفاوضات بين نواب الحزب الديموقراطي وحثهم على تجاوز خلافاتهم حول خطتيه الاقتصاديتين، وقال للصحفيين بعد اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب الديموقراطيين المنقسمين بشدة بشأن خطته، وقال إنها ستدعم الطبقة الوسطى «أقول لكم، سننجز ذلك».

وأضاف الرئيس الأمريكي: «لا يهم متى، لا يهم ما إذا كان ذلك في غضون 6 دقائق أو 6 أيام أو 6 أسابيع، سننجر الخطة».

من جانبه، أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أمس الجمعة، عن عزم بايدن تشكيل تحالف دولي يضم 30 دولة، بهدف تسريع جهود مكافحة الجريمة الإلكترونية والتصدي للهجمات السيبرانية بغرض الفدية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقال بايدن في بيان، إن الهجمات تشكل تهديداً مشتركاً للأمن القومي والاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن واشنطن بصدد بناء شراكات مع أعضاء حلف شمال الأطلسي «الناتو» ومجموعة الـ7 «الولايات المتحدة-فرنسا- ألمانيا- إيطاليا- اليابان- المملكة المتحدة- كندا»، لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وأشار بايدن، إلى أن الشراكات ستعزز تحسين آليات إنفاذ القانون والحد من الاستخدام غير الشرعي للعملة الرقمية المشفرة والاستثمار في التقنية أكثر أمناً للجيل الخامس في قطاع الاتصالات.

من جانبه، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أمس الجمعة، في واشنطن، بالسفير الفرنسي لدى بلاده فيليب إتيان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

بلينكن يبحث مع السفير الفرنسي زيارة المسؤول الأمريكي المزمعة إلى باريس

وبحث الجانبان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما ناقش بلينكن وإتيان، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما بحث الجانبان، زيارة الوزير الأمريكي المزمعة إلى باريس، حيث سيشارك بلينكن في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أمس الجمعة، إن بلينكن وإيتيين أكدا أن الاتصال الهاتفي الأخير بين بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في 22 سبتمبر الماضي كان مثمرا، وفقا لما ذكرته

وناقش بلينكن مع السفير الفرنسي، سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وفرنسا على نطاق عالمي، فيما بحث وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ونظيره الأمريكي، لويد أوستن، أمس الجمعة، قضايا التعاون الأمني والدفاعي على المستويين الثنائي والإقليمي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

فنلندا تدعو الدول الأوروبية إلى ترتيب حوار مع موسكو

وفي سياق آخر، دعا الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستي، الدول الأوروبية إلى ترتيب حوار مع موسكو للحفاظ على إمكانية مواجهة التهديدات والتحديات المشتركة سويا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح نينيستي، في كلمة خلال فعالية لمعهد السياسة الخارجية في فنلندا، أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا تقلصت تقريبا إلى درجة الغياب، وحلت"الشبهات والاتهامات المتبادلة المتزايدة مكان السعي إلى الشراكة.

من جانبه، أشار توماس دانس، الخبير، العضو السابق في اللجنة الفدرالية الأمريكية لدراسة منطقة القطب الشمالي، إلى أن موسكو تتقدم على واشنطن في مجال استثمار منطقة القطب الشمالي، وقال في مقال على موقع «ذي هيل» الامريكي، إنها قد تزيد من تقدمها بنتيجة سياسات إدارة بايدن.

وأشار دانس، إن احتلال روسيا المركز الثاني من بين الدول التي تصدر النفط إلى الولايات المتحدة، موضحا ان واشنطن تشتري من موسكو ضعفي ما تستخرجه في ألاسكا من النفط.

ووصل جنود من الجيش الجزائري، أمس الاول الخميس، إلى مطار المنطقة العسكرية الجنوبية في أوسيتيا الشمالية بـ روسيا للمشاركة في أول مناورات تكتيكية روسية جزائرية مشتركة.

وستحاكي المناورات التي ستنطلق في الفترة من 3 إلى 11 أكتوبر الجاري، إجراءات تكتيكية للبحث عن التشكيلات المسلحة غير الشرعية، والكشف عن الأجهزة المتفجرة التقليدية وتدميرها، وإجراء الاستطلاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي.

وسيشارك في المناورات، حوالي 80 جنديا روسيا من وحدة المشاة المنتشرة في شمالي القوقاز، وحوالي 80 جنديا من القوات الجزائرية.

وزير الدفاع الإيراني يحذر الأعداء من القيام بأي خطوة حمقاء

بدوره، حذر وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة في إيران، العميد محمد رضا آشتياني، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الأعداء من القيام بأي خطوة حمقاء وجاهلة.

وجاءت تصريحات آشتياني، تزامنا مع بدء مناورات «فاتحو خيبر» قرب حدودها مع أذربيجان، شمال غربي البلاد بمشاركة لوائي الدروع 216 و316 واللواء 25 ومجموعة المدفعية 11 ومجموعة الحرب الإلكترونية والمجموعة 433 للهندسة القتالية، بدعم من مروحيات طيران الجيش.

وكان رئيس أذربيجان، إلهام علييف، قد ندد بخطط إيران لإجراء هذه المناورات، بينما أعربت طهران عن استغرابها لهذه التصريحات، .

وقالت وسائل إعلام رسمية في إيران إن التدريبات،، انطلقت قرب معبري بلدشت وجلفا الحدوديين مع أذربيجان. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال أمس الاول الخميس إن إجراء دولة مناورات عسكرية على أراضيها هو جزء من سيادتها الوطنية.

بريطانيا تدعو إيران للتوقف عن المعاملة القاسية لسجين مزدوج الجنسية

من جانبها، دعت بريطانيا، إيران للتوقف عن المعاملة القاسية لسجين مزدوج الجنسية، وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليزا تروس، إن بلادها ملتزمة بإعادة مراد طاهباز إلى بريطانيا.

وأوضحت تروس، أنها تحدثت مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بشأن قضية طاهباز.