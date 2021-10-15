فنانون يدافعون عن إطلالات «فساتين الجونة»: دول نجمات مصر

دافع عدد من الفنانين، منهم درة وهالة صدقي، والفنان سيد رجب، عن حرص حاضرات مهرجان الجونة على ارتداء الأزياء الفخمة، وذلك خلال لقاء خاص على هامش مهرجان الجونة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON».

درة: إن أحنا نلبس ده مجهود

اعتبرت الفنانة درة أن النظر للفنانات باعتبار أنهن ذاهبات لعرض أزيائهن في مهرجان الجونة نظرة سطحية، مضيفة «بالعكس موضوع أن أحنا نلبس ونعمل ده مجهود، يعني وده مش حاجة أحنا حابينها لمجرد أننا نعمل ده، وممكن تلبسي في أي حتة وتتصوري وخلاص وأنتي بتيجي تحضري أفلام وعشان تشوفي زمايلك اللي مبتشوفيهومش طول الوقت، وأحنا بنجتمع على حب السينما اللي هي المهنة بتاعتنا والحاجة اللي أحنا بنحبها».

هالة صدقي: دول نجوم مصر

واستنكرت الفنانة هالة صدقي مهاجمة بعض الفنانات بسبب أزيائهن أو اعتبار أنهن يذهبن لعرض فساتينهن متسائلة، باستنكار: «القبح في اللبس هو ده اللي مفروض العرف السائد ولا إيه؟ مش فاهمة».

وأكدت هالة صدقي أن الفنانات يرتدين ملابس من قيمة المكان الذي يتواجدن فيه «أحنا لما بنروح مكان أحنا على قيمة المكان اللي أنتي رايحاه وأهميته، مش بنلبس استعراض ولا احتياطي، ولو لبسنا أقل من كده يبقى فيه انتقاد، لأن دول نجوم لأننا مش بس بنمثل مهرجان لكن دول نجوم مصر، ولازم تبقي على نفس المستوى والمكان اللي موجودة فيه، وده مكان منظم ومهرجان عالمي، ولو أنتي جيتي أقل من العادي هيبقى فيه انتقاد اللي هو إزاي لابسين كده».

سيد رجب: دي حقائق وكل مهرجانات العالم كده

بينما اعتبر الفنان سيد رجب، أنه لا يجب مناقشة هذه الموضوعات نظرًا لأن الفنانات لسن في موضع اتهام.

وأضاف سيد رجب: «أنا شايف أننا مش المفروض نناقش الموضوعات دي لأن دي حقائق وكل مهرجانات العالم بتعمل كده وكل المهرجانات فيها كده، وأنا شايف أننا لو ناقشنا الموضوعات دي كأننا بندافع عن نفسنا وأحنا مش غلطانين والموضوع بيني وبينك، ميستاهلش».