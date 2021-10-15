فستان نجلاء بدر فى مهرجان الجونة السينمائي يعرضها للهجوم

حالة كبيرة من الجدل سببها فستان نجلاء بدر في مهرجان الجونة السينمائي على مواقع التواصل الاجتماعى، وبين الجمهور المتواجد فى المهرجان، وذلك بسبب الجرأة التى ظهرت في تصميم الفستان الأسود.

فستان نجلاء بدر في مهرجان الجونة السينمائي

ظهر فستان نجلاء بدر في مهرجان الجونة السينمائي، بجرأة كبيرة، حيث كان باللون الأسود وظهر بشكل مكشوف للغاية من منطقة الصدر وبتصميم غريب تظهر به فنانة لأول مرة.

فستان نجلاء بدر جعلها تتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي وتصبح حديث الجميع، وانهالت التعليقات على الإطلالة الجريئة بشكل كبير.

افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

ولم تكن الفنانة نجلاء بدر هى الوحيدة صاحبة الإطلالة المثيرة والأجرأ على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الخامسة لعام 2021، ولكن كان هناك الكثير من الفنانات اللاتي ظهرت بإطلالات مثيرة.

وظهرت الفنانة تارا عماد والفنانة منة شلبي بفستان مكشوف من منطقة البطن، وكذلك أيضا الفنانة علا رشدى.

وحضر حفل الافتتاح عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا والهام شاهين وليلي علوى ومحمد رمضان وأحمد السقا وآسر ياسين وجومانا مراد وريهام عبدالغفور وسمية الخشاب وناهد السباعى ودينا الشربينى.

وقدم الحفل الإعلامية ناردين فرج، وتم تسليم الفنان أحمد السقا جائزة الإنجاز الإبداعى، حيث سلمته الجائزة الفنانة هند صبرى، وكذلك التكريم الذي أهداه للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز وكذلك لزوجته مها الصغير ولوالدته وللمهندس أنسي ساويرس.

أما عن أغنية حفل الافتتاح فقدمها الفنان محمد رمضان بالتعاون مع ريد وان، وهى بعنوان «جو البنات»، وظهرت فيها الفنانة ميس حمدان كموديل.