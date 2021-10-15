إصابة 5 أشخاص في حريق منزلين بسوهاج

أُصيب 5 أشخاص بينهم طفلتين بحروق، في حريق اندلع بمنزلين بدائرة مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

مديرية الأمن تتلقى إخطارا بنشوب حريق

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دارالسلام، بنشوب حريق بمنزل بدائرة المركز، انتقل ضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك «بخيت.ش.ف»، 30 سنة عامل ويقيم بدائرة مركز دار السلام، وامتد لمنزل مجاور ملك «إبراهيم.ش»، 65 سنة عامل، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن ذلك إصابة كل من مالك المنزل الأول بحروق من الدرجة الثالثة متفرقة بالجسم، والدته «نوال.ف»، 58 ربة منزل وتقيم بذات الناحية بحروق في الوجه واليدين، «جني.ب»، 5 سنوات بحروق من الدرجة الثالثة بالأطراف والوجه، «مرستو.ب.ش»، البالغة من العمر ثمانية أشهر بحروق من الدرجة الثالثة بالأطراف والوجه، وزوج شقيقة الأول «روبيل.ع.ر»، 29 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بحروق بالساقين.

تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي عدا الأخير تم حجزه بالمستشفى المركزي، ورجح مالك المنزل الثاني وزوجة مالك المنزل الأول «مارينا.ش.ف»، 23 سنة ربة منزل، أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري بمنزل الأول وأضافا باحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفيا الشبهة الجنائية.