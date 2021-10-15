سانت كاترين تستقبل 3000 سائح خلال أسبوع

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة بدأت تستعيد عافيتها على الصعيد السياحي، ومنذ انطلاق الرحلات الروسية إلى شرم الشيخ مرة أخري ورفع اسم مصر من القائمة الحمراء لفيروس كورونا، بدأت الحركة السياحة تعود تدريجيا إلى المدينة.

وأضاف «العناني»، في تصريح لـ«الوطن»، إن المدينة استقبلت الأسبوع الماضي قرابة 3000 سائح من مختلف الجنسيات لقضاء عطلة سياحية بالمدينة والقيام بجولات في الجبال والوديان، لافتا إلى أن الشركات السياحية بدأت حجز الفنادق الموجودة بالمدينة لفترات طويلة بعد أن شهدت رحلات سانت كاترين إقبالا شديدا من السياح.

جبل موسي يستقبل 2500 سائح

وأكد سليمان محمود الجبالي، ابن قبيلة الخيالية، أن جبل موسي شهد انتعاشة كبيرة وعادت الحياة مرة أخرى إلى الجبل بعد أن استقبل أكثر من 2500 سائح في أقل من أربعة أيام.

وأكد أن هناك سعادة كبيرة بين البدو والسياح لأن الرحلات إلى جبل موسى، إحدى الطقوس الدينية الرئيسية التي يقوم بها السائح لمشاهدة شروق وغروب الشمس من أعلى قمة جبلية في مصر والتي تقدر بنحو 2850 مترا، فضلا عن عودة عمل الشباب في القطاع السياحي لأن سكان المدينة يعتمدون على السياحة كمصدر رئيسي للدخل.

ولفت إلى أن هناك تنسيقا بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتأمين رحلات السفاري إلى حبل موسي بعد تطوير المكان.

التجلي الاعظم نقلة عالمية في مدينة سانت كاترين

وأوضح رئيس مدينة سانت كاترين أن لجنة من جهاز التعمير والآثار ومجلس المدينة زارت دير سانت كاترين لاختيار نزع الجرانيت المستخدم في تطوير مدخل الدير بداية من الميدان وحتى بوابة الدير الرئيسية، وأن العمل بمشروع التجلي الأعظم يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لإنجاز المشروع الذي أعلن عنه الرئيس السيسي.

ونوه إلى أن هناك مشروعات ظهرت بالفعل على الأرض منها مركز الزوار الذي يعد من المشروعات الهامة التي تخاطب العالم وفقا لثقافة كل دولة، إلى جانب الفندق الجبلي والإسكان البدوي المتميز، وساحة السلام.