درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية.. تراجع الرطوبة وسرعة الرياح

شهد طقس الإسكندرية، انخفاضا ملحوظا في نسبة الرطوبة وسرعة الرياح، مع ثبات درجات الحرارة وتوقعات بعدم هطول أمطار على المدينة، إضافة إلى هبوب رياح خفيفة ليلاً مع هدوئها في ساعات النهار، وسط استمرار متابعة الطقس لحظة بلحظة من قبل الأجهزة التنفيذية المعنية في المحافظة للتحرك السريع حال حدوث تقلبات جوية.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة، اليوم الجمعة 15 أكتوبر، 33 درجة مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 44% في انخفاض ملحوظ مقارنة بالأيام الماضية، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 14 كيلومترا في الساعة، ما تسبب في هدوء أمواج البحر، مع توافد عدد ضئيل من المواطنين على الشواطئ من أجل الاستمتاع بالطقس الخريفي الهادئ المشمس في أول «ويك إند»، بعد بدء العام الدراسي الجديد.

كورنيش الإسكندرية مشمس

فيما سيطر على كورنيش الإسكندرية طقس خريفي وسط استقبال الأسر والأطفال والعائلات للجلوس على سور الكورنيش والاستماع بالطقس المشمس واللعب على رمال البحر أو نزول المياه مع هدوء الأمواج والرياح .

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ووصول خرائط الطقس ودرجات الحرارة، من المتوقع أن يسود طقس حار في النهار خفيف البرودة ليلاً مع عدم تساقط الأمطار حتى يوم الأحد المقبل، لافتا إلى أن الشركة على أهبة الاستعداد حال حدوث تغييرات في الطقس لافتا إلى التأكد من جاهزية كافة المعدات بصفة دورية.