مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شاب مصرعه فيما أصيب أخر بجروح متفاوتة وكدمات في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي، اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون باستقبال مستشفى اليوم الواحد جثة شخص ومصاب جراء حادث تصادم بين سيارتين بنطاق المركز، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى وإجراء الإسعافات الاولية للمصاب.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال تبين وفاة «يوسف أحمد محمد علي»، 18 سنة مقيم بمحافظة الأقصر، وجرى حفظ الجثة تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب «أحمد محمد علي»، 58 سنة مقيم بالأقصر، مصاب بجرح بالجبهة وكدمات متفرقة بالجسم.

إصابة شخصين

وأُصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الرحمانية بمحافظة البحيرة في وقت سابق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الرحمانية، وحرر محضر بالواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة «عمرو مصطفى عباس، 50 سنة، مقيم بكفرالشيخ، ومحمد خليل حمادة حامد، 30سنة»، وخضعا المصابين للفحوصات اللازمة بمستفى الرحمانية لحين تماثلهم للشفاء.