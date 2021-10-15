مصير طعون «المعزول» امام القضاء أبرزها «حل مجلس إدارة الزمالك»

لا تنتهي النزاعات بين رئيس الزمالك المعزول ووزارة الشباب والرياضة خصوصاً أن هناك قضايا متبادلة بين رئيس الزمالك المعزول ووزارة الشاب والرياضة، سواء فيما يخص النزاع على وقف حل مجلس إدارة الزمالك أو حل اللجنة الأوليمبية أو منع ظهور المعزول في الإعلام.

حجز طعن «المعزول» على قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك 24 أكتوبر

استمعت محكمة مجلس الدولة، الأحد، لمرافعة رئيس الزمالك مع وجود كامل للمحامين المعاونين له والتي استمرت لما يقرب من ساعة ونصف الساعة، والتي انتهت إلى حجز الطعن المقام منه إلى جلسة 24 أكتوبر الجاري.

موضوع الطعن

وعن موضوع الطعن فينصب على وقف قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، والذي يبتغي من وراء طعنه إلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، الذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

حجز دعوي الطعن على لائحة الزمالك المالية للحكم بجلسة 28 نوفمبر

ولم تكن هذه هي القضية الوحيدة للمعزول أمام القضاء، بل كان هناك طعن آخر أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإصدار اللائحة المالية الجديدة للأندية الرياضية، وقررت المحكمة تأجيل الطعن لجلسة 28 نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 49492 لسنة 75 قضائية، أن وزير الشباب والرياضة أصدر في أول إبريل الماضي القرار رقم 159 لسنة 2021 بشأن اللائحة المالية للأندية الرياضية، متضمنة إقرار سلطات واسعة لوزارة الشباب والرياضة في إشرافها على الأندية الرياضية، بالمخالفة لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، الذي تعتمد فلسفته على منح الأندية الرياضية مزيداً من الاستقلالية بعيداً عن التدخل الحكومي في شؤونها.

الحكومة تطعن على حكم صدر لصالح المعزول

من ناحية أخرى، هناك الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزارة الشباب والرياضة ضد رئيس نادي الزمالك المعزول والذي طلبت فيه الوزارة بوقف الحُكم الصادر لصالح المعزول، والمتضمن إلغاء قرار وزير الشاب المتضمن بوقف المعزول 4 سنوات عن أي نشاط رياضي، والمحكمة قررت إحالة الطعن للمفوضين.

تفاصيل الطعن

أما عن تفاصيل الطعن، فتنصب على إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمتضمن قبول الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول، التي ألغت بموجبه قرار وزير الشباب والرياضة بوقف رئيس الزمالك المعزول، عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.