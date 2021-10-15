التنمية المحلية: اشتراطات البناء الجديدة مستمرة دون تعديل لضبط العمران

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن اشتراطات البناء الجديدة مستمرة كما هي دون تعديل لاستصدار تراخيص البناء، مضيفا لـ«الوطن» أن الاشتراطات تهدف إلى ضبط العمران والقضاء على العشوائيات ومخالفات البناء واستعادة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع وميادين المحافظات، مؤكدا على أن المحافظات تتلقى طلبات تراخيص البناء من المواطنين وفق اشتراطات البناء الجديدة التي تطبق في المدن، بينما في القرى تصدر تراخيص البناء وفق الضوابط التي يحددها قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، لافتا إلى أنه غير مسموح إقامة أي بناء مخالف.

ارتفاع المباني وفق اشتراطات البناء

وفيما يتعلق بالارتفاعات المحددة وفق اشتراطات البناء الجديدة فهي تتحدد وفق مساحة الشارع، حيث يتم السماح في رخصة البناء بإقامة دور أرضي وطابقين للعقار في حالة عرض الشارع أقل من 8 أمتار، وإذا كان الشارع يتراوح عرضه من 8 إلى 12 مترًا يكون الارتفاع المسموح به للعقار أرضي و3 أدوار، وفي حالة عرض الشارع أكبر من 12 مترًا يُسمح بالبناء أرضي و4 طوابق، ويتم استثناء المشروعات الحكومية والسكنية التي تقيمها الدولة.

مساحة الأرض

أما المساحات التي تحدد وفق اشتراطات البناء الجديدة في 2021 تم تحديدها كالتالي، حيث قطع الأراضي التي تبلغ مساحتها 175 مترا ويتم السماح بالبناء عليها بنسبة 100% دون ردود، أما الأرض التي تزيد مساحتها على 175 مترًا يتم السماح بالبناء على 70% منها، وعرض واجهة الأرض لا يقل عن 8.5 متر، مع الالتزام بالكود المصري، لأماكن إيواء السيارات ودرجة ميل مدخل ومخرج الجراج.

بيان الصلاحية

وفي مقدمة خطوات الحصول على ترخيص البناء ضرورة التقديم بطلب الحصول على بيان الصلاحية إلى المركز التكنولوجي المختص، ويحدد بالطلب عنوان وكروكي للموقع موضحًا به الطرق المؤدية إليه، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي لصاحب بيان الصلاحية، بالإضافة إلى تقديم الإيصال الدال على سداد الرسوم، وبعدها يتم إعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض بواسطة جهة مساحية معتمدة وإرسال الطلب ومرفقاته إلى الجامعة التابعة للمحافظة، لإعداد بيان صلاحية الموقع قبل تقديم طلب الحصول على رخصة بناء.