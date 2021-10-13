التنمية المحلية: اشتراطات البناء الجديدة لا تطبق على القرى

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن اشتراطات البناء الجديدة تطبق على المدن والأحياء وليس القرى، فالقرى تصدر بها تراخيص البناء وفق قانون البناء الموحد رقم 119لسنة 2008.

وأضاف قاسم لـ«الوطن»، أنه تم تعميم العمل باشتراطات البناء الجديدة منذ شهر يوليو الماضي بكل المحافظات، حيث تطبق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة على المدن فقط لضبط منظومة العمران والحد من الفوضى ومنع ظهور مبانٍ عشوائية أو مخالفات بناء جديدة، لافتا إلى المدن تستقبل طلبات الحصول على تراخيص البناء وفق الاشتراطات الجديدة، حيث تتضمن عدم تعدي ارتفاعات البناء عن أرضي و4 طوابق كحد أقصى للارتفاعات.

تطبيق اشتراطات البناء الجديدة بالقرى أمر لا أساس له من الصحة

وأوضح أن كل ما يثار من شائعات عن تطبيق اشتراطات البناء الجديدة بالقرى أمر لا أساس له من الصحة، داعيا المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات، وأي مواطن يمكنه التوجه إلى الوحدة المحلية التابع لها والاستفسار عن ضوابط استخراج تراخيص البناء، ففي المدن يتقدم المواطن للحصول على الرخصة باتباع كل اشتراطات البناء الجديدة بحيث إذا كانت مساحة الأرض 175 مترا يتم البناء عليها بالكامل، وإذا زادت عن ذلك يتم البناء على 75% من مساحة الأرض.

مواجهة مخالفات البناء والعشوائيات

وأشار إلى أن اشتراطات البناء الجديدة تحد من أي مخالفات أو تجاوزات وتقضي على سلبيات ظهرت طوال العقود الماضية، فلن يسمح ببناء أي عقار دون الحصول على رخصة وفي الأماكن المسموح بالبناء عليها، وبالتالي لن يحدث أي تعد على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وخلافه، كما أن تنظيم عملية البناء يمنع الضغط على المرافق ويمنع وجود كثافة سكانية عالية ويحقق الانضباط المطلوب.

الحد من التشوهات

وأشار إلى أن اشتراطات البناء الجديدة بالمدن تعالج التشوهات التي أصابت العمران، وتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وتحافظ على الثروة العقارية، مؤكدا أنه لا يوجد أي تعديل في اشتراطات البناء فهي مستمرة، وعلى من يرغب في البناء التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع له لاستخراج رخصة البناء وفق اشتراطات البناء الجديدة في المدن.