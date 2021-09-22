16 مترا أقصى ارتفاع للمباني وفق تراخيص البناء الجديدة

تشهد المحافظات تطبيق منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة بالمدن لاستخراج تراخيص البناء التي تم البدء في تطبيقها على جميع المدن في يوليو 2021، وتتمثل أهميتها في الحد من ظهور مزيد من المناطق العشوائية، والحفاظ على البنية التحتية والمرافق من مياه وصرف وكهرباء وغاز، وتحديد شكل العمران في كل مدينة، ما يساهم في توحيد شكل العمران في مصر، وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء.

أبرز التساؤلات حول تراخيص البناء

وأشارت التقارير الحكومية الصادرة إلى أن أبرز الاستفسارات الواردة حول منظومة البناء الجديدة والرد عليها ومنها أنه يتم السماح باستئناف واستكمال أعمال البناء للرخص السارية التي تم وقفها بعد التأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون، كما أنه لا يسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة غير السكنية بالمباني السكنية،كما لا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى ، إلى جانب ضرورة الالتزام بقيود الارتفاع الواردة بهذه الاشتراطات، من أجل الحفاظ على الوجه الحضارى للمدن، حيت ورد في التقرير أنه في حال بلغ عرض الشارع أقل من 8 م يكون الحد الأقصى المسموح للارتفاع فى رخصة البناء 10م، بما يعادل دور أرضي ودوريين علويين، ويصل الحد الأقصى للارتفاع إلى 13م بما يعادل دور أرضي وثلاثة أدوار علوية حال تراوح عرض الشارع ما بين 8 لـ 12م، بينما يصل الحد الأقصى للارتفاع إلى 16م بما يعادل دور أرضي و4 أدوار علوية حال وصول عرض الشارع لأكثر من 12م.

خطوات الحصول على بيان الصلاحية

كما تتضمن خطوات الحصول على ترخيص البناء التقديم بطلب الحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجي، ويحدد بالطلب عنوان وكروكي للموقع موضحًا به الطرق المؤدية إليه، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي لطالب بيان الصلاحية، وأيضًا الإيصال الدال على سداد الرسوم، ويتم إعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض بواسطة جهة مساحية معتمدة و إرسال الطلب ومرفقاته إلى «الجامعة»، لإعداد بيان صلاحية الموقع.