اشتراطات البناء الجديدة في المحافظات 2021.. الرد على الطلب بعد 21 يوما

تشهد المحافظات حاليا، وعلى رأسها محافظة القاهرة، حالة حراك لتيسير العمل باشتراطات البناء الجديدة في المحافظات 2021، لتشجيع المواطنين على استخراج رخص البناء الجديدة والعمل وفق القانون، حيث تم عقد عدة اجتماعات على مدار الأيام الماضية، بين نواب المحافظين ورؤساء الأحياء، ونقابة المهندسين وممثلين عن الجامعات المشاركة في إصدار تراخيص البناء وممثلين عن المراكز التكنولوجية، وذلك لتقريب وجهات النظر، وتسهيل خطوات صدور ترخيص البناء والحد من أي روتين، وتسريع الإجراءات الخاصة باشتراطات البناء الجديدة في المحافظات 2021.

اشتراطات البناء الجديدة في المحافظات

وتتضمن اشتراطات البناء الجديدة في المحافظات 2021، للحصول على ترخيص بناء، اتباع عدة خطوات وهي كالتالي:

- على المالك أو من يمثله قانونا، التعاقد مع مهندس للقيام باعداد ملف الترخيص.

- يقوم المهندس بإعداد رسومات ومستندات الترخيص.

- مسؤولية المهندس عن صحة المستندات المرفقة بملف الترخيص ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع.

- يقدم المهندس إلى المركز التكنولوجي الملف بالمستندات والرسومات مع إرفاق الإيصال الدال على سداد الرسوم.

- يحصل مقدم الملف على رقم مسلسل من المركز التكنولوجي مع إرسال الملف إلى الجامعة خلال يومين.

- تقوم الجامعة بالمراجعة والفحص، والتأكد من مطابقة الرسومات لاشتراطات البناء الجديدة في المحافظات 2021، وبعدها يتم إرسال الملف إلى المركز التكنولوجي خلال أسبوعين.

- يقوم المركز التكنولوجي بإحالة الملف إلى لجنة فحص مشكلة بقرار المحافظ، تضم المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية والشؤون القانونية، ووحدة المتغيرات المكانية والتخطيط العمراني والوحدة الحسابية.

- لجنة الفحص دورها مراجعة المستندات وصحة الإجراءات، وإرسال الملف إلى المركز.

- تقوم الجهة الإدارية التابع لها المركز باعتماد شهادة الصلاحية، لأعمال الترخيص ولا يتم تسليم المالك أو من يمثله الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات، إلا بعد التوقيع على الإقرارات بنموذج إصدار الترخيص وتسليم عقد الإشراف والمقاولة بالمركز التكنولوجي.

- في حالة عدم استيفاء البيانات، وجب على الجامعة أو لجنة الفحص إعادة الملف إلى المركز التكنولوجي لإبلاغ صاحب الشأن باستيفاء المطلوب خلال 21 يوما.

الارتفاع المسموح به للعقار في اشتراطات البناء الجديدة

وفيما يتعلق بالارتفاع المسموح به، وفق اشتراطات البناء الجديدة في المحافظات 2021، باستثناء المشروعات القومية من إسكان وخلافه، فهي عبارة عن دور أرضي وطابقين للعقار، إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار، وإذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 مترا يكون ارتفاع المبنى دور أرضي و3 أدوار، ولو كان عرض الشارع أكبر من 12 مترا يسمح بالبناء أرضي و4 طوابق، ويستثنى من ذلك المبانى على الكورنيش والمياديين بقرار من المحافظ، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط.

مساحة الأرض وفق اشتراطات البناء الجديدة فى المحافظات 2021

وفيما يتعلق بمساحة الأرض، وفق اشتراطات البناء الجديدة في المحافظات 2021، فإن قطع الأراضي التي تبلغ مساحتها 175 مترًا يتم البناء عليها بنسبة 100% بدون ردود، أما الأرض التي تزيد مساحتها على 175 مترًا يتم السماح بالبناء على 70% منها، كحد أقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاق، بالاضافة إلى أن عرض وجهة الأرض لا تقل عن 8.5 متر، مع الالتزام بالكود المصري، لأماكن إيواء السيارات ودرجة ميل مدخل ومخرج الجراج.