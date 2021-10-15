إزاي تسدد مصروفات المدرسة دون الذهاب إليها؟.. «التعليم» توضح

بالتزامن مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد وزيادة حالات الوفاة لـ40 حالة، قد يبحث الكثير من الأسر عن طريقة آمنة لدفع مصروفات المدارس، وذلك تجنبًا للإصابة بـ«كوفيد 19».

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» خطوات سداد المصروفات الدراسية دون الذهاب للأبنية التعليمية لسدادها، وذلك استمرارا لسلسلة الأخبار اليومية الخدمية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

ووفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنه تم البدء في سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2021-2022 عن طريق تفعيل خدمة الدفع أمام جميع الطلاب وأولياء الأمور إلكترونيا، على النحو التالي:

- يستطيع الطالب سداد المصروفات الدراسية بكتابة الرقم القومي في أي منفذ من منافذ التحصيل الإلكتروني، كالذهاب إلى مكاتب البريد ودفع المبلغ المطلوب في حساب مصروفات المدارس.

- كما يمكن للطالب كذلك دفع المصروفات بالتوجه بالرقم القومي إلى منافذ فوري في حساب مصروفات المدارس، أو التوجه بالرقم القومي لمنافذ التحصيل التابعة لشركة إي فاينانس والمنافذ التابعة لها «وقتي/ ايجي.باي/ سداد/ طلقة/ ضامن/ أمان/ مصاري/ بيى/ ممكن/ موجه/ أموال/ خالص موبايل»، في حساب مصروفات المدارس، وذلك من خلال كود الدفع 666.

- يجب إدخال جميع البيانات المتعلقة بالطالب والتي تتمثل في الاسم رباعي واسم المدرسة والمرحلة التعليمية وعنوان سكنه.

- يجب على ولي الأمر الاحتفاظ بكود دفع مصاريف المدارس من فوري 2021 عقب سداد المصروفات الدراسية.

مصروفات المدارس الحكومية 2021 -2022

- 500 جنيه من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي.

- 300 جنيه من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث بالمرحلة الابتدائية.

- 200 جنيه من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.

- 200 جنيه لصفوف التعليمي الثانوي الفني بكل أنواعه سواء الثلاث أو الخمس سنوات.

الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية

- أطفال الآباء المصابين في ثورة 25 يناير.

- أبناء الشهداء في ثورة 25 يناير.

- الطلاب الأيتام سواء كان الطالب يتيما من الأب أو من الأم.

- أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وجميع المساعدات والمعاشات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

- أطفال المرأة التي ليس لها عائل أو المرأة المطلقة.

- أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.

- أبناء المصابين في العمليات العسكرية والحربية والإرهابية والأمنية في جميع المدارس.

- أبناء الذكور العائدين من السجون بعد الإفراج عنهم، حيث لا يملكون دخلا شهريا ثابتا.

- طلاب مدارس التربية الخاصة.

- طلاب مدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي.

- طلاب المدارس الرسمية الدولية بكل أنواعها.

- الطلاب الملتحقين بالمدارس بعد تحررها من الأمية.

- طلاب مدارس محافظة البحر الأحمر، ومحافظة شمال سيناء، وحلايب وشلاتين.