كيف تحصل على لقاح كورونا فورا بمحافظة الأقصر؟

خصصت محافظة الأقصر عددًا من المراكز الطبية للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، داخل مراكز المحافظة المختلفة، حيث خصصت عدة مراكز طبية من المستشفيات والوحدات الصحية داخل مركز أرمنت وإسنا وبندر الأقصر، كما حددت عدد من مراكز الشباب والنوادي الشبابية لتكون مركزًا للحصول على اللقاح، وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان المصرية، بضرورة تحديد عدد من المراكز الطبية المتخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد للوصول إلى أعلى نسبة تطعيم للمواطنين من المحافظات.

طرق الحصول على لقاح كورونا بالأقصر

· يتم التسجيل على رابط وزارة الصحة والسكان

· اختيار فئة العاملين بالمجال الطبي، أو أصحاب الأمراض المزمنة، أو فئات أخرى.

· يتم ملء البيانات بالكامل

· الضغط على استمرار

· الاحتفاظ برقم التسجيل لمتابعة الطلب

· يتم تحديد موعد تلقي الجرعة في رسالة عبر الهاتف.

أماكن الحصول على لقاح كورونا بالأقصر

خصصت محافظة الأقصر، داخل مراكزها المختلفة عددًا من المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الشبابية لتكون مركزًا للحصول على لقاح كورونا:

- مستشفى حميات الأقصر.

- مستشفى العديسات المركزي.

- مستشفى طيبة التخصصي.

- مركز طب الأسرة بالقرية.

- مكتب صحة الأقصر ثان.

- الوحدة المحلية بالزينية.

- مكتب صحة إسنا.

- الوحدة الصحية بالرزيقات بحرى.

- والوحدة الصحة آل عثمان.

- ونادي المدينة المنورة.

- مركز شباب الزينية بحري.

- ومركز شباب البياضية.

- مركز شباب البعيرات.

- ومركز شباب الشبان المسيحيين بأرمنت.

- ومركز شباب السلام باسنا.

- ونزل الشباب بالطود

تخصيص 17 مركز لـ تلقي لقاح كورونا

فيما أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الأقصر، في تصريحات صحفية سابقة، عن إضافة عدد 17 مركزا جديدا لتلقي لقاح فيروس كورونا يتم توزيعها على عدد من مراكز ومدن المحافظة.