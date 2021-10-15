ضعف المياه في 5 قرى بأبو النمرس لأعمال الصيانة.. يبدأ مساء اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ضعف المياه عن قرى «المنوات - الحرانية - زاوية مسلم - شبرامنت - طموة» في مركز أبو النمرس، وذلك اعتبارا مـن الساعة الـ10 مساء اليوم الجمعة الموافق 15/10/2021، وحتى الساعة الـ10 مساء غدٍ السبت الموافق 16/10/2021.

سبب ضعف المياه

وأرجعت الشركة سبب ضعف المياه، نظراً لأعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه أبو النمرس المرشحة، حيث سيتم توقف المروق رقم 2 خلال الفترة المذكورة.

وأكدت الشركة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.