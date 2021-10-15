قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة و5 بالجيزة اليوم

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه وضعفها في بعض مناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، لافتة إلى أن قطع المياه في القاهرة نتيجة تنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مللي الخارج من محطة مسطرد، وفي الجيزة بسبب تنفيذ أعمال الربط للخزان الأرضي بمحطة مياه إمبابة وضعف المياه للقيام بأعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه أبو النمرس المرشحة.

أماكن انقطاع المياه بمحافظة القاهرة

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع الخدمة عن مناطق «عرب الجسر - عرب الطوايلة - وسط المدينة بالمطرية - منطقة الشيراتون - الملتقى العربي - الكلية الحربية - الحي العاشر - صقر قريش - الواحة - شارع متولي الشعراوي - السويسري ب - أرض الجولف - الإمداد والتموين - مساكن رامو».

تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مللي في مسطرد

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يأتي نتيجة تنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مللي الخارج من محطة مسطرد، وذلك اعتبارا من الساعة الخامسة عصر اليوم وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 16من الشهر الجاري.

سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة

وأشارت الشركة إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي، مطالبة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

مواعيد قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة

فيما أعلنت محافظة الجيزة قطع المياه لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم وحتى الساعة السادسة صباح يوم غدا السبت عن مناطق «أوسيم - ناهيا - صفط اللبن - شنباري - برطس» وضعف المياه بمناطق «المناشي البلد - الجلاتمة - بهرمس - ذات الكوم».

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

الربط بين خط السحب قطر 900 مم والخزان

وأشار المحافظ إلى أن قطع المياه يأتي في إطار المشروعات القومية الجاري تنفيذها ضمن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي من بينها مشروع مياه الخزان الأرضي الذي يتطلب الربط بين خط السحب قطر 900 مم والخزان، وأن الأمر يستلزم غلق المياه عن الخط قطر 1000 مم الخارج من محطة مياه إمبابة لتنفيذ أعمال الربط.