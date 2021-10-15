رئيس الإنجيلية يعود من أمريكا ويكشف تفاصيل لقاءاته مع أعضاء الكونجرس

عاد إلى القاهرة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة رسمية شهدت عقد العديد من اللقاءات مع المسؤولين في أمريكا.

تفاصيل لقاءات القس أندريه زكي مع المسؤولين الأمريكيين

وقال الدكتور أندريه زكي إنه التقى خلال الزيارة مع عدد من المسؤولين الأمريكيين وأعضاء الكونجرس، مشيرا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه أكد خلال تلك اللقاءات على أنه تم اتخاذ خطوات كبيرة في مصر فيما يتعلَّق بالحرية الدينية، ناقلا عن الرئيس السيسي تأكيده تحقيق المواطنة لكل المصريين وأن «لكل شخص الحرية في الاعتقاد أو عدم الاعتقاد»، وهو تصريح تقدُّمي للغاية لم يسبق أن أدلى به رئيسُ دولةٍ في المنطقة من قبل.

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية أنه نقل للمسؤولين الأمريكيين زيادة سرعة الموافقة على بناء الكنائس منذ صدور القانون الجديد؛ ففي الـ200 عام الماضية، تم تسجيل 500 كنيسة إنجيلية رسميًّا فقط، بينما تمت الموافقة بالفعل على 335 كنيسة إنجيلية في السنوات الثلاث الماضية من عدد 1070 كنيسة تقدمت بهم الطائفة إلى اللجنة الوزارية لتقنين الكنائس، وتم عرض الباقي على اللجنة ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الأمر خلال السنوات القليلة المقبلة.

هيئة الأوقاف الإنجيلية والكاثوليكية

وأوضح القس أندريه زكي، أنه عرض خلال جولته في أمريكا ما قامت به الحكومة المصرية من إنشاء هيئتي الأوقاف الإنجيلية والكاثوليكية، وذلك للإشراف على أوقاف الكنيستين، والتي كانت سابقًا تحت إشراف وزارة الأوقاف المصرية، وتقدمت الحكومة بمشروع قرار للبرلمان وأقره البرلمان وصدر به قرار جمهوري بإنشاء الهيئتين.

وحول الأوضاع في مصر بشكل عام، قال زكي إنه نقل للمسؤولين الأمريكيين أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر تصاحبها جهود لتخفيف تأثيرها على المجتمعات الضعيفة اقتصاديًّا، وهناك عدة مبادرات رئاسية لدعم الفقراء الذين يعانون من آثار الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة؛ مثل رفع بعض أنواع الدعم، وتشمل هذه المبادرات «حياة كريمة» و«نور حياة» وتطوير القرية المصرية، وغيرها.

صندوق تحيا مصر

ويلعب صندوق تحيا مصر دورًا هامًّا في هذه المبادرات، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، والتي منها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية: «أكدت خلال زيارتي على أن قادة المجتمع المدني في مصر يشعرون بدعم أفضل مما كانوا عليه في الماضي، حيث تم تفعيل قانون المجتمع المدني الجديد واللوائح التنفيذية التي مكَّنَت منظَّمات المجتمع المدني من القيامِ بدورٍ فعَّال في التنمية وتمكين الفقراء».

قائمة المسؤولين الذين التقاهم رئيس الطائفة الإنجيلية في أمريكا

كذلك التقى المكتب العالمي للمرأة التابع لوزارة الخارجية، ومكتب الأقليات في الشرق الأوسط التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتوم ميليا، نائب مساعد وزير الخارجية السابق، والمستشار الحالي للسيناتور كاردان، وهو ديمقراطيٌّ من ولاية ماريلاند، وعضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ويرأس اللجنة الفرعية للتنمية الدوليَّة، والفريق الديمقراطي للجنة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للجنة العلاقات الخارجيَّة بمجلس الشيوخ، وفريق السياسة الخارجيَّة من مكتب عضو الكونجرس دوتش، وهو ديمقراطيٌّ من فلوريدا، وعضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكافحة الإرهاب العالمي، والمستشار السياسي لعضو الكونجرس هايس، عضو الكونجرس الجمهوري من جورجيا، وعضو في كتلة الأقليات الدينية في الشرق الأوسط، ويمثل المحافظين الدينيين في الولايات المتحدة كقسٍّ سابق، والمستشار السياسي لعضو الكونجرس فرينش هيل، وهو عضو جمهوري من أركنساس، والذي وضع الوثيقة الخاصة بالمسيحيين في مصر في فبراير الماضي.