حبس اثنين بتهمة ذبح مسن لسرقة دراجته النارية في الشرقية

أمرت نيابة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بحبس متهمين اثنين بقتل مسن لسرقة دراجته النارية أثناء ممارسته هواية الصيد ببحر «أبو الأخضر»، المار بقرية الغار التابعة لدائرة المركز، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهمين اعتديا على المجني عليه مستخدمين سلاحًا أبيض، وطعناه بجرح ذبحي في العنق وطعنات متفرقة بالجسد، عندما قاومهما لمنعهما من سرقته، ما أدى إلى وفاته ونقله للمستشفى.

الأمن يتلقى إخطارًا بالعثور على جثة مسن

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، بعثور الأهالي على جثة مسن بجوار بحر أبو الأخضر المار بقرية الغار، التابعة لمركز شرطة الزقازيق.

وانتقل على الفور فريق من المعمل الجنائي والنيابة العامة لمعاينة مكان الجثة وفحصها، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا بمحيط المكان، واستدعت سيارة إسعاف نقلت الجثمان لمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة بعد إنهاء إجراءات المعمل الجنائي والطب الشرعي والمباحث الجنائية، وتسليمها لذويها.

الأمن يضبط المتهمين ويكشف ملابسات الجريمة

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن المتهمين كانا يمران بالطريق الترابي ببحر أبو الأخضر ولاحظا وجود المجني عليه فتهجما عليه لسرقته إلا أنه حاول مقاومتهما واعتديا عليه بسلاح أبيض وطعنه عدة طعنات أدت إلى وفاته وسرقا دراجته النارية وهاتفه المحمول، وفرا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي ضم ضباط مباحث مديرية أمن الشرقية، وضباط مباحث المركز وضباط فرع الأمن العام لتحديد هوية الجناة للقبض عليهم، وتوصلت جهود الفريق الأمني إلى مرتكبي الواقعة وهما «م. س. ا»، عاطل، و«م. ا. ل»، عاطل، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بهدف محاولة سرقة المجني عليه، وبعدما تصدى لهما اعتديا عليه بسلاح أبيض، وسددا له عدة طعنات ما أدى لوفاته، وحُرر محضرا بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، فأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.