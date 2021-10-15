انهيار جزئي لعقار في باب الشعرية دون إصابات

شهدت منطقة باب الشعرية، منذ قليل، انهيارا جزئيا لعقار سكني مكون من 5 طوابق، احتوى على تصدعات كبيرة، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار جزئي لعقار سكني بمنطقة باب الشعرية، وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

كردون أمني

وبالفحص تبين أن العقار مكون من 5 طوابق وانهار سلم الطابق الثاني منه، حيث كان يشتمل العقار على تصدعات كبيرة، وفرضت قوات الحماية المدنية كردونا أمنيا بمحيط العقار المنهار، وتمكنوا من إخلاء السكان.

وقامت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بإخلاء العقارات المجاورة تحسبا لأي طارئ.

صاحب مصنع حلوى في قبضة الأمن

وفي سياق آخر، أمرت نيابة باب الشعرية بحبس مسؤول عن مصنع حلوى "جافة" في باب الشعرية 4 أيام على ذمة التحقيقات لإدارته المصنع دون ترخيص واستخدام خامات مجهولة المصدر، كما قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط 4750 قطعة حلوى جافة "لديدة - بسيمة - سمسمية" - 3.230 طن "عسل جلوكوز – سكر – جوز هند – نشا – سمسم – فول سودانى – بندق – زبيب"، وأدوات تصنيع و5 إسطوانات غاز، و500 كرتونة فارغة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بحوزة المسئول عن مصنع حلوى "جافة" كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، لإدارته المصنع دون ترخيص وقيامه بتصنيع الحلوى الجافة مستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.