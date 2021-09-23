الأمن يكشف جريمة في باب الشعرية بعد 6 أشهر.. «احذروا هذا الشخص»

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن منشور تحت عنوان «احذروا من هذا الشخص وخلى بالكوا من بناتكوا ضروري اللى يتعرف عليه يفيدنا بأي معلومة عنه»، الذي تم حذفه في وقت لاحق.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام الشخص المشار إليه بالمنشور، بالتحرش بإحدى الفتيات داخل مدخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، بتاريخ 26/3/2021، وأمكن التوصل لوالد المجني عليها.

التحرش بطفلة 8 سنوات

وقال الأب إنه بذات التاريخ ولدى عودة نجلته «طفلة، 8 سنوات» من الخارج ودخولها للعقار سكنها، قام المشكو في حقه بتتبعها والدخول خلفها والتحرش بها وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة.

بتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد المشكو في حقه «طالب جامعي، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام».

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.