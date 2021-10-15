«تطوير الأقصر»: إنشاء 3 ميادين جديدة.. وكوبري أثري استعدادا للافتتاح العالمي

علق المهندس أسعد مصطفى، مدير مشروع تطوير الأقصر، على إنشاء أول كوبري زجاجي على المرسى الأثري بكورنيش النيل، قائلًا إنه أحد مكونات مشروع التطوير الشامل للأقصر وتتبناه الدولة بكل أجهزتها.

18 متر طول الكوبري الزجاجي

وأضاف «مصطفى» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن الكوبري الزجاجي طوله 18 مترا وعرضه 1.5 متر، وهو عبارة عن 4 طبقات زجاج، بسمك 12 مللي للطبقة الواحدة.

وتابع مدير مشروع تطوير الأقصر، أنه أثناء أعمال تطوير الكورنيش تم اكتشاف مرسى القدماء المصريين كان يؤدي إلى متحف الأقصر وتتم فيه المراسم، إذ جرى اكتشافه عن طريق بقايا أحجار، وقام المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة بإعادة ترميم المتحف.

إنشاء الكوبري خلال شهر ونصف

وأوضح أن الدولة المصرية لم تستغرق أكثر من شهر ونصف في تنفيذه، «أصبح مزارا سياحيا يضاف إلى الزيارات السياحية التي تكتشف في المحافظة كل مصر».

ولفت إلى أن المحافظة تشهد مشروع تطوير كامل وشامل يعيد إحياء طريق الكباش مرة أخرى، من تنفيذ جهاز التعمير المركزي التابع لوزارة الإسكان، موضحًا أنه سيتم تطوير المعابد ومحيط طريق الكباش، إذ يجري دهان واجهات البيوت المحيطة بالمعابد، وتم دهان أكثر من 2000 منزل.

وواصل: «نطور أكثر من 4 نافورات جديدة ولدينا 3 ميادين تُنشأ لأول مرة، ونرصف الطريق بطول 7 كم حول طريق الكباش، وسيتم إنشاء ممشى يليق بطريق الكباش والافتتاح العالمي الذي ستشهده مصر».