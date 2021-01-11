الصورة بخمسة جنيه.. مصورون يستغلون تطوير كورنيش الأقصر في الـ«فوتوسيشن»

استغل عدد من شباب المصورين فى محافظة الأقصر، تطوير كورنيش النيل أمام معبد الأقصر فى جلسات تصوير زوار الكورنيش والعرائس مقابل خمسة جنيهات فقط الصورة.

الكورنيش الذى تم تطويره مؤخرا ليصبح فى أبهى صوره، يكتظ يوميا خاصة فى فترات المساء بالمئات من الزوار الذين يجدون متنفسا فى المكان الذى يمتلئ بالديكورات الرائعة والمساحات الخضراء فى ظل إغلاق ساحة سيدى أبوالحجاج الأقصرى بسبب إجراءات وتدابير وقائية واحترازية حيث كانت المتنفس الأشهر للمواطنين على مدار العقود الماضية.

يقول محمود عبد اللطيف، مصور، إن «منذ افتتاح الكورنيش قبل بضعة أشهر فكرت مع اصدقائى من المصوريين فى تكرار تجربة مصورى القاهرة فى الأماكن التاريخية خاصة فى القاهرة الفاطمية والحمد لله نجحنا فى أن نجعل جلسات التصوير طقوسا أساسية في كورنيش الأقصر الجديد».

ويضيف أن الصورة لا تكلف الفرد سوى خمسة جنيهات بخلفية معبد الأقصر والكورنيش، وتكون بعشرة جنيهات فى حالة استخدام الإكسسوارات التى نستعين بها مثل الملابس الهندية أو أدوات الديكور.

ويكمل عبداللطيف أن التصوير على كورنيش الأقصر له مواسم وأيام معينة يكون هناك إقبال كبير وهو يومى الخميس والجمعة حيث إجازة الموظفين وازدحام الكورنيش بالعرائس ومواكب الزفاف، وكذلك فى مناسبات الأعياد والمناسبات الاجتماعيه المختلفة.

وكانت مدينة الأقصر شهدت أعمال تطوير الكورنيش بطول 3 كيلو مترات، بداية من بنك الإسكندرية وحتى ميدان (النوفاتيل)، بأرضية من الجرانيت ومقاعد ومظلات خشبية ومساحات خضراء متوازنة وأعمدة إنارة على الطراز الفرعوني.

وتضمنت خطة التطوير التي أشرف عليها العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، استبدال البلاط بجرانيت قوي وأسفل منه طبقة خرسانية متينة لحماية كابلات الكهرباء والاتصالات، والتي جرى تركيبها لتقوية جهد الكهرباء، ورفع سرعات الإنترنت، وشملت أعمال التطوير أيضا تجديد 6 ميادين عامة بالأقصر أبرزها ميدان مرحبا، الذي أقيم به مجسم معدني ضخم، جرى نقله لميدان الشيراتون، لاعتراض أثريين على إقامته في مواجهة معبد الأقصر.ويجري في الوقت الحالي العمل في مشاريع تطوير ميادين وساحات "أبوالحجاج والكومنولث والنوفتيل "ورصف الشوارع والطرقات المحيطة،وتعاونت جامعة الأقصر مع محافظة الأقصر لتقديم الدعم الأمثل لخطط تطوير كورنيش النيل والميادين الرئيسية