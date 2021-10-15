موعد عرض برنامج توب شيف الموسم الخامس: تنافس 16 طباخا بالحلقة الثانية

يبحث قطاع كبير من الجمهور عن موعد عرض الحلقة الثانية من برنامج توب شيف الموسم الخامس، حيث لاقت الحلقة الأولى من البرنامج إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعلوا مع الحلقة خاصة وأنها بدأت بتحدي يسمى «سحب السكاكين».

فكرة توب شيف الموسم الخامس

وتعتمد فكرة برنامج توب شيف الموسم الخامس على المنافسة بين 16 طاهيًا محترفا من مختلف البلاد العربية، للفوز في النهاية بلقب توب شيف، وذلك تحت إشرف لجنة التحكيم التي تضم 3 من المحترفين في مجال الطهي، وهم: الطاهية السورية منى سليمان موصلي، والطاهي اللبناني مارون شديد، وكذلك الشيف العالمي من أصل مصري بوبي شين.

ملخص الحلقة الأولى من توب شيف الموسم الخامس

وشهدت الحلقة الأولى من توب شيف الموسم الخامس فوز الطاهي اللبناني إيلي خليفة بأفضل طبق في المسابقة الأولى، وحصوله على الحصانة التي ستحميه من المغادرة في نهاية الحلقة المقبلة، كما شهدت الحلقة خروج 8 مشتركين وهم: نسيم رسروماني، نجلا سعد، شربل حايك، مشاعل إبراهيم، حسام عاطف، أحمد علي حسن، تركان شراوي، وكذلك تامر خليل.

موعد عرض توب شيف الموسم الخامس

أما عن موعد عرض البرنامج، كشفت قناة mbc عن عرض توب شيف الموسم الخامس يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، والثامنة والنصف بتوقيت مصر، بينما يُعرض عبر قناة mbc العراق الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت بغداد، على أن يتم عرض الحلقة الثانية من البرنامج الأربعاء القادم 20 من أكتوبر الجاري.

ويشارك في توب شيف الموسم الخامس 16 متسابقًا من مختلف البلدان العربية، وسوف يتسابقون خلال 13 أسبوعًا، ويخوضون نحو 25 اختبارًا لتحضير أكثر من 200 طبق.