جراحة نادرة لاستئصال ورم حميد بالكبد لسيدة بمستشفى بلقاس المركزي

أعلنت مديرية صحة الدقهلية عن إجراء جراحة نادرة لاستئصال ورم حميد بالكبد لسيدة تبلغ من العمر 30 عاما بمستشفى بلقاس المركزي، في سابقة هي الأولى من نوعها بالمستشفيات المركزية، في إطار سعي وزارة الصحة ومديرية الصحة بالدقهلية لتوفير جميع الخدمات والجراحات الطبية الدقيقة بكافة التخصصات بمستشفياتها المركزية والعامة وذلك لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين المترددين على المستشفيات.

إنقاذ سيدة تعاني من نزيف داخلي حاد

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن فريق طبي بمستشفى بلقاس المركزي نجح في إجراء جراحة نادرة لسيدة تبلغ من العمر 30 عاما، كانت تعاني من نزيف داخلي حاد حيث تم استقبال السيدة وإجراء استكشاف للبطن وتبين وجود ورم بالفص الأيسر للكبد وتم استئصال للفص الأيسر للكبد وبتحليله تبين أنه ورم حميد.

صحة الدقهلية توجه الشكر للفريق المشارك في إجراء العملية

وأضاف «مكي»، في تصريح صحفي، أنه اطمأن على أن حالة المريضة جيدة ومستقرة تماما، وتقدم بالشكر لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية والأطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

وأشار إلى أن الطاقم الطبي المشارك في إجراء العملية ضم «الدكتور محمد العدوي، استشاري جراحة الأورام، والدكتور محمد زهير اخصائي نساء، والدكتور حمدي الموجي استشاري التخدير».

وفي وقت سابق، أجرى أطباء مستشفى السنبلاوين العام، ولأول مرة عملية تثبيت كسر بعظام الفك لشاب يبلغ من العمر 35 عاما، وذلك أثر حادث أدى إلى كسر بالغ بعظام الفك حيث تم إصلاح الكسر وتثبيته بالشرائح والمسامير الطبية تحت تأثير البنج الكلي وتعتبر تلك الجراحة من الجراحات ذات المهارة الخاصة، كما نجح أطباء مستشفى بلقاس المركزي في إجراء عملية قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع إصابة الفريق الطبي المشارك في إجراء العملية، وإنقاذ السيدة والجنين.