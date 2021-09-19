لو محتاج عملية جراحية.. خطوات التسجيل في مبادرة منع قوائم الانتظار

أتاحت وزارة الصحة للمواطنين الذين يعانون من حالات طارئة، إمكانية التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للحصول على الخدمات في أقرب وقت، وذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات الحكومية أو التأمين الصحي.

وتستعرض «الوطن» من منطلق الخدمات الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، خطوات التقديم عبر البوابة الالكترونية لخدمات وزارة الصحة، لتسهيل إجراء العمليات الجراحية الطارئة للمواطنين، ضمن مبادرة منع قوائم الانتظار .

خطوات التسجيل في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

وبحسب بيان سابق لوزارة الصحة، فإن مبادر إنهاء قوائم انتظار تستهدف مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، خلال فترة زمنية 6 أشهر، وهي تجرى بشكل مجاني بالكامل، مع مراعاة الحالات الحرجة، لكي تتمكن من التسجيل يجب اتباع التالي:

ـ في حال كان المريض يتبع التأمين الصحي، يتجه لأقرب لجنة تأمين صحي.

ـ حال عدم تبعية المواطن للتأمين الصحي عليه التوجه لأقرب مستشفى حكومي.

ـ يجرى الكشف على المريض وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار.

ـ تتواصل المستشفى مع المريض، ويحدد موعدًا للفحص وإجراء العملية.

طريقة أخرى للتسجيل في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

- الدخول على موقع البوابة الالكترونية لوزارة الصحة أو الدخول من هنـــا.

- اختيار الخدمات العلاجية

- إدخال الرقم القومي للمواطن

- سيظهر بعدها هل هو تابع للتأمين الصحي أم لا، وما هي الخطوات الواجب اتباعها، بالإضافة إلأى أقرب مستشفي حكومي أو تامينات يجب التوجه اليها.

الجراحات التي تتضمنها مبادرة منع قوائم الانتظار

وبحسب الصفحة الرسمية لموقع وزارة الصحة المصرية، فإن الجراحات التي تدخل ضمن المبادرة، هي:

ـ قساطر القلب.

ـ جراحات القلب.

ـ جراحة المخ والأعصاب.

ـ جراحة العظام.

ـ جراحات الرمد.

ـ جراحة الأورام.

ـ الأوعية الدموية.

ـ زراعة الكبد.

ـ زراعة القوقعة.

ـ زراعة الكلى.

ـ القساطر المخية.

ونوه الموقع الرسمي للوزارة بأنه يمكن الاستفسار عن المبادرة وكيفية التسجيل، ومعرفة الإجراءات الخاصة بكل حالة من خلال الاتصال بالخط الساخن الذي خصصته الوزارة وهو رقم 15300، وذلك يوميًا من الساعة 9 صباحًا، وحتى السادسة مساءً.