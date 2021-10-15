تعطيل العمل في البنوك الخميس المقبل بمناسبة المولد النبوي

يترقب القطاع المصرفي صدور قرار البنك المركزي، بتعطيل العمل في البنوك الخميس بعد ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف من الاثنين.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون الخميس 21 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات بدلا من الثلاثاء 19 أكتوبر، بمناسبة المولد النبوى الشريف.

استئناف العمل في البورصة والبنوك 24 أكتوبر

ويترقب العاملون في قطاع أسواق المال، تعطيل العمل في البورصة المصرية الخميس المقبل احتفالا بالمولد النبوي الشريف، على غرار قرار رئيس مجلس الورزاء بترحيل إجازة الاثنين إلى يوم الخميس، على أن يتم استئناف العمل في البورصة وكافة المصالح الحكومية والبنوك، يوم الأحد 24 أكتوبر 2021.

وبحسب هيئة البحوث الفلكية، فإن موعد المولد النبوي الشريف 2021 هو يوم الاثنين 18 أكتوبر المقبل، مؤكدة أن موعد المولد النبوي الشريف يوافق 12 من ربيع الأول من العام الهجري 1443.

ويعتبر يوم المولد النبوي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع العام والخاص، وفق لما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ويتم ترحيل أي إجازة رسمية تكون خلال منتصف أيام الأسبوع، حتى يوم الخميس التالي.

يرتبط الاحتفال بالمولد النبوي بطقوس معينة عند المصريين، بشرا الحمصية، والسودانية، وعرائس المولود، السمسمية، والأحصنة للأطفال.

ويعتبر الاحتفال بالمولد النبوي من أفضل الأعمال التي تقربنا الله، مؤكدة «الاحتفالُ بِمولدِ النَّبي صلّى الله عليه وآله وسلم مِن أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنه تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو أصل من أصول الإيمان؛ فقد صح عنه أنه صلّى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ» رواه البخاري، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم، قد سنَّ لنا الشُكرِ لله تعالى على مِيلاده الشريف.