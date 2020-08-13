النقل العام: إطلاق 20 أوتوبيسا مكيفا على 3 خطوط خلال أيام

قال اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، إن هيئة النقل العام بصدد تشغيل 3 خطوط يعمل عليها 20 أوتوبيسًا مكيفًا الهواء ويعمل بالغاز خلال الأيام المقبلة، وسعر التذكرة سيكون 5 جنيهات لنصف المسافة و10 جنيهات للرحلة كاملة.

وأضاف رزق لـ "الوطن" أن الخطوط الجديدة هي "النزهة الجديدة - الجامعة الأمريكية"، و"مساكن بيتشو – كورنيش النيل – المنيل – بولاق الدكرور"، و"الأميرية – المطرية – عباس العقاد – الجامعة الأمريكية"، وكلها مكيفة وسعر التذكرة بها 5 لنصف الخط و10 جنيهات للرحلة كاملة أو أكثر من نصف الخط.

وأشار رئيس هيئة النقل العام إلى أن الخط الأول يحمل رقم 358 ويبدأ من "محطة مساكن بيتشو – شارع زهراء المعادي – طريق المعادي – نفق زهراء المعادي – شارع 306 – شارع السعودية – شارع الجزائر – ميدان العرب – شارع 77 – كوبري شمال المعادي – شارع كورنيش النيل – شارع الروضة – شارع المنيل – شارع السراي – كوبري الجامعة – جامعة القاهرة – شارع الدقي – شارع التحرير – شارع السودان – محطة بولاق الدكرور".

وأضاف أن الخط الثاني يحمل رقم 354 ويبدأ من "محطة الأميرية – شارع السواح – شارع المطرية – ميدان المطرية – شارع الحكم – شارع أبو بكر الصديق- شارع النزهة – ميدان السبع عمارات – ميدان الساعة – عباس العقاد – شارع مصطفى النحاس- التبة – شارع متولى الشعراوي- الحي العاشر – زهراء مدينة نصر- الطريق الدائري – كوبري المشير – شارع التسعين – الجامعة الأمريكية".

وتابع: الخط الثالث يبدأ من "النزهة الجديد- شارع جسر السويس -الألف مسكن - شارع فريد سميكة - ميدان الحجاز - شارع النزهة - ميدان السبع عمارات - شارع عمر بن الخطاب - شارع الثورة - طريق القاهرة السويس - عزبة الهجانة - الطريق الدائري - زهراء مدينة نصر - كوبري المشير - شارع التسعين - ينتهي بالجامعة الأمريكية"، ويعود في نفس المسار.