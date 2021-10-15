ضبط 3 موظفين بالغربية مكنوا شخص من التعدي على أرض زراعية مقابل رشوة

ألقت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم الجمعة، القبض على 3 من موظفي أحد المجالس المحلية بالمحافظة، بتهمة التواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من التعدي على أرض زراعية، وإقامة مصنع عليها.

جهود الداخلية للتصدي لجرائم الرشوة

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.

تزوير رخصة تشغيل مصنع

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام 3 من موظفي أحد المجالس المحلية، بتمكين شخص من التعدي على أرض زراعية وبناء عقار مكون من طابق أرضى وإقامة مصنع لتجهيز المقطورات وسيارات النقل، وإثبات أن الأرض داخل الحيز العمراني رغم أنها أرض زراعية وصادر لها قرار إزالة من الجهات المعنية وتمكينه من الحصول على رخصة تشغيل منشأة؛ الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.