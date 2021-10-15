أفضل دعاء يقال يوم الجمعة لجلب الرزق وفك الكرب

يوم الجمعة من أفضل الأيام وخيرها عند الله عز وجل، فضله كبير وثوابه عظيم، ويحرص فيه المسلمون على البحث عن أفضل دعاء يقال يوم الجمعة، فقد خص الله هذا اليوم العظيم بساعة استجابة لكل دعاء، وهذا سبب أن تتصدر محركات البحث، عمليات بحث من المواطنين عن أفضل دعاء يقال يوم الجمعة، آملا منهم في استجابة، وهناك عدد من الأهداف التي يريدها المرأ في دنياه ولا يكون لديه سبيل غير الدعاء، منها الصحة وقضاء الحاجة وراحة القلب وغيرها، وتستعرض «الوطن» في الأسطر التالية بعضا أفضل الأدعية في يوم الجمعة.

دعاء يقال يوم الجمعة لسعة الرزق

تختلف غايات البشر، ولكل غاية دعاء يعتبر من أفضل الأدعية التي تساعد في تلبيتها، فيهدف عدد من الناس في دعائهم سعة الرزق، ويعتبر أفضل دعاء يقال يوم الجمعة من أجل سعة الرزق: «اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك».

دعاء يقال يوم الجمعة لقضاء الحاجة

كما يتجه آخريين في أفضل دعاء يقال يوم الجمعة لله عز وجل أن يقضي حاجتهم وييسر أمورهم، وأفضل دعاء يقال في يوم الجمعة عن قضاء الحاجة، هو ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم إني أسألك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بم دعا، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى»، رواه النسائي والإمام أحمد.

أفضل دعاء مكتوب يقال في يوم الجمعة

كما يعتبر هذا الدعاء أيضا هو أفضل دعاء يقال يوم الجمعة مكتوب: «اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوّتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خيرٍ سبيلاً، برحمتك يا أرحم الراحمين»، وهو يعتبر واحدا أفضل دعاء مكتوب يقال في يوم الجمعة.