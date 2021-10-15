الاحتلال ينفذ مناورات في يعبد وكفيرت ومواجهات مع المواطنين شمال القدس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة بدو، شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة الكروم من البلدة، أطلقت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، باتجاههم، ولم يبلغ عن إصابات.

الخارجية الفلسطينية تدين المناورات الإسرائيلية

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة وليلة الخميس، مناورات عسكرية في أطراف بلدة يعبد وقرية كفيرت غرب جنين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نشرت فرق مشاة بين كروم الزيتون، وداهمت خلال المناورات، منزل المواطن نهاد داوود الكيلاني في قرية كفيرت، وشنت حملة تمشيط واسعة في الأراضي الزراعية مستخدمة سيارات إسعاف وآليات عسكرية.

في ساعات مبكرة صباح يوم الجمعة كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط يعبد وقراها المجاورة.

ومن جانبها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين تتفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي، مناورات عسكرية في أطراف بلدة يعبد وقرية كفيرت غرب جنين، معتبرة إياها تصعيدا خطيرا في عدوان الاحتلال ومستوطنيه المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتجاوزا لجميع الخطوط الحمراء.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الموقعة ولقواعد الصراع المألوفة.

في سياق متصل، أدى آلاف المواطنين صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن نحو 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، رغم الإجراءات العسكرية المشددة، التي فرضتها سلطات الاحتلال.

اعتقال 3 فلسطينيين

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت باحات الأقصى، وأوقفت ثلاثة مواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية قبل ان تعتقلهم، وهم: علاء دويري، وخليل أبو سمرة، وصالح سعسع، وثلاثتهم من محافظة قلقيلية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».