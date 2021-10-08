انتهاكات الاحتلال خلال 24 ساعة: جرحى ومعتقلون واقتحام الأقصى

واصل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، خلال الـ 24 ساعة الماضية، العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث أصيب 5 مواطنين فلسطينيين خلال قمع فعالية للتصدي لعمليات تجريف جنوب نابلس، فيما هدم الاحتلال مسكنين شرقي القدس، واعتقل 11 مواطنا بينهم جريح وأسيران محرران، بينما أقدم المستوطنون على اقتحام باحات المسجد الأقصى، والاعتداء على قاطني الزيتون وطردهم من أراضيهم.

إصابات خلال التصدي للتجريف جنوب نابلس

وأصيب مواطن فلسطيني بجروح في الرأس جراء الاعتداء عليه بالضرب قبل اعتقاله، وأربعة آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين خرجوا للتصدي لعمليات تجريف، في منطقة «وادي ياسوف» الواقعة بين أراضي اللبن الشرقية والساوية، جنوب نابلس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

من جانب آخر، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسكنين في قرية باب الشمس، قرب بلدة الزعيم، شرق القدس المحتلة، ويعود المسكنان للشقيقين مراد وعمران محمد زرعي.

اعتقال 11 فلسطينيا بينهم جريح وأسيران محرران

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن محمود أبو طربوش ونجله محمد، بعد أن داهمت منزل العائلة في مخيم العزة ببيت لحم.

كما اعتقل الاحتلال المواطن أدهم أبو سرور من مخيم عايدة شمال المحافظة.

واعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين بعد دهم منازلهم في الفارعة جنوب طوباس، وهم عبد الناصر مصطفى عبد الرازق، ونجله حسام، وغسان بشير أبو خيزران.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد بسام كميل من بلدة قباطية جنوب جنين، وذلك لدى مروره على حاجز الجلمة العسكري شمال المحافظة.

ومن قرية زبوبا غرباً، اعتقل الاحتلال الأسير المحرر حسن محمد الزغل.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة كفر دان في المحافظة، وداهمت منزل عائلة الأسير أيهم كممجي، واستجوبت شقيقيه الأسيرين المحررين عماد وعهد وهددتهما بالاعتقال.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن يوسف ابراهيم عفانة، في أعقاب مداهمة منزله في بلدة تل، جنوب غرب نابلس.

وخلال قمع فعالية للتصدي لتجريف أراضٍ في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، اعتقل الاحتلال المواطن نائل عوايصة بعد الاعتداء عليه بالضرب وإصابته بجروح في رأسه.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عضو لجنة المتابعة في بلدة العيسوية الناشط محمد أبو الحمص، خلال تواجده في باحات الأقصى المبارك.