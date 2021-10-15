بنك ناصر: 14 مليار جنيه قروض لتمكين المرأة اقتصاديا

قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، اليوم، إن البنك قدم أكثر من 291 ألف قرض بقيمة 14 مليار جنيه للمرأة المصرية؛ بهدف تمكينها اقتصاديا، مشيرا إلى أن النسبة الأكبر من قروض التمويل متناهي الصغر يستحوذ عليها السيدات اللاتي بطبيعتهن يميلن إلى الالتزام.

اليوم العالمي للمرأة الريفية

وأضاف بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية، أن البنك يولي اهتماماً كبيراً بالمرأة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوفير كل الدعم لها وتنمية قدراتها وترسيخ حقوقها في المجتمع باعتبارها وزير مالية الأسرة.

وأشار «عشماوي» إلى أن تنمية المجتمعات الريفية تمثل حجر الزاوية في تقدم المجتمع ككل، وتعد المرأة واحدة من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الريفية المنشودة، فتمكين المرأة الريفية جزءًا لا يتجزأ من الحلول التي تؤدي إلى مستقبل مستدام في ظل مبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة».

مبادرة مستورة

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، أن الدور الأهم للمرأة الريفية هو دورها الإنتاجي الذي برز وبقوة من خلال مبادرة «مستورة»، والتي تعد من أنجح المبادرات المصرية التي استهدفت المرأة ولاقت إقبالا كبيرا من المرأة الريفية في كثير من القرى، وساعدت على تحسين الوضع الاقتصادي لها؛ إذ تم تطبيقها بالفعل على أرض الواقع منذ بداية انطلاقها في عام المرأة 2017، بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، بتخصيص 250 مليون جنيه للمبادرة التي تنفذ بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وتابع أن المبادرة تستهدف تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المصرية، وبلغ عدد القروض أكثر من 20 ألف قرض بقيمة إجمالية 348 مليون جنيه تنوعت ما بين مشروعات تجارية بقيمة 176مليون جنيه ومشروعات إنتاج حيواني بقيمة 173 مليون جنيه، فضلا عن المشروعات الخدمية والصناعية والمشروعات المنزلية، ويمنح التمويل كقرض عيني غير نقدي، ويسلم كمشروع بحد أدنى أربعة آلاف جنيه، وبحد أقصى 30 ألف جنيه ويسدد على أقساط شهرية بحد أقصى 24 شهرًا، بجانب إتاحة الخدمات غير المالية للمستفيدات من التمويل من خدمات التسويق والتوزيع والتدريب بالتعاون مع الجهات الشريكة مثل اتحاد الغرف التجارية ومؤسسات العمل المدني والجامعة الأمريكية jpa، بالإضافة إلى مبادرة رواد النيل.

500 ألف جنيه منح للحضانات

وأوضح «عشماوي»، أن البنك نجح بالوصول للمرأة الريفية أيضا من خلال تمويل الحضانات الذي يهدف إلى رفع كفاءة الحضانات القائمة، وإنشاء حضانات جديدة حيث تم منح تمويلات في قرى المحلة الكبرى وبنها وأسيوط والدقهلية بحد أدنى 20 ألف جنيه و500 ألف جنيه كحد أقصى للحضانات القائمة، ومليون جنيه للحضانات الجديدة ويتم سدادها بأقساط شهرية على 4 سنوات بحد أقصى، على ألا يقل سن العامل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 في نهاية فترة التمويل.