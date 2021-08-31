تفاصيل قروض المعاشات من بنك ناصر الاجتماعي.. 5 مستندات و4 شروط

كشف بنك ناصر الاجتماعي تفاصيل قروض المعاشات، وذلك من خلال الموقع الرسمي للبنك على شبكة الإنترنت، موضحا أنه يقدم قروضا على حسب قيمة المعاش، وتبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل حتى 10 آلاف جنيه، بحسب رغبة العميل، وشريحته داخل البنك.

وأكد بنك ناصر الاجتماعي أن من يتقدم بطلب قرض للمعاش يجب أن يطلع على جميع الإجراءات القانونية وتحضير جميع المستندات المطلوبة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الإجراءات المطلوب للحصول على قروض المعاشات.

المستندات المطلوبة للحصول على قروض المعاشات

1- طلب الحصول على الخدمة من فرع البنك.

2- بیان بالرقم التأميني لطالب التمویل «للعملاء الجدد» من التأمينات.

3- صورة بطاقة الرقم القومي «ساریة».

4- إیصال مرافق «كهرباء - غاز - مياه - تلیفون» حدیث لم يمر علیه ثلاثة أشهر.

5- بیان مفردات معاش لصاحب المعاش من التأمينات.

شروط الحصول على قروض المعاشات من بنك ناصر الاجتماعي

1- لا یقل سن المقترض عن 21 عاما.

2- الخدمة تقدم للعمیل شخصیا ولا يجوز الحصول عليها بموجب توكیل.

3- لا تتعدى قيمة الأقساط الشهریة وكذا إجمالي أرصدة القروض، الحدود المسموح بها.

4- استیفاء إحدى الضمانات الآتیة: تقديم ضامن «من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام»، أو وثیقة تأمين على حياة طالب التمویل، وذلك عن طریق شركات التأمين المتعاقدة مع البنك، أو ودیعة مجمدة بالبنك.

إجراءات لحصول طالب الخدمة عليها

1- يتقدم العميل بالمستندات المطلوبة والنموذج المختص.

2- انتظار الموافقة على القرض، وإنهاء الإجراءات اللازمة.

رسوم الحصول على الخدمة من بنك ناصر الاجتماعي

25 جنيه رسوم فتح حساب جاري للعملاء الجدد، بالإضافة لـ 5 جنيهات طلب الحصول على التمویل ودمغة أساسية بواقع 0.002% «اثنين في الألف» من قيمة التمویل، و1% مصاریف إداریة من قيمة التمویل.