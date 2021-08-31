بنك ناصر الاجتماعي يتيح خدمة قروض المعاشات.. تعرف على الشروط

يلجأ عدد من موظفى الدولة إلى الاقتراض من البنوك، لعدة أسباب يأتى من بينها: تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، أو شراء شقة سكنية، أو إنشاء مشروع يساعدهم فى الحصول على دخل إضافة بجانب الراتب، لكن بمجرد بلوغ سن المعاش، قد تمنع بعض البنوك الموظفين من أصحاب المعاشات الحصول على قرض شخصي، الأمر الذى دفع بنك ناصر الاجتماعي إتاحة خدمة قروض المعاشات.

وفي إطار حرص بنك ناصر على مساعدة أصحاب المعاشات، أطلق البنك خدمة الحصول على قروض شخصية لأصحاب المعاشات، حيث يقدم بنك ناصر الاجتماعي، العديد من الخدمات المصرفية مع مجموعة متنوعة من التمويلات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي، سواء كانت شهادات ادخار أو حسابات توفير أو تمويلات شخصية لأصحاب المعاشات أو موظفي القطاع العام والخاص بشروط ميسرة، وذلك بهدف توفير خدمات متنوعة وجذب شرائح جديدة من العملاء و التيسير عليهم بما يتناسب مع احتياجاتهم لتوفير حياة كريمة.

وترصد «الوطن» فى ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، مميزات قرض المعاش من بنك ناصر الاجتماعي وشروط الحصول على القرض، وفق الصفحة الرسمية لبنك ناصر الاجتماعي عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع «فيس بوك»، بنحو:

مميزات قروض المعاشات من بنك ناصر الاجتماعى

- يمكن لأصحاب المعاشات الاقتراض من بنك ناصر الاجتماعي بضمان المعاش، إذ أنه يخدم 700 ألف عميل وهو أكثر أنواع التمويلات استخداما.

- يتم سداد قيمة القروض في مدة أقصاها 10 سنوات و بعائد مميز.

شروط الحصول على قروض المعاشات من بنك ناصر

- ألا يقل سن الراغب في الحصول على القرض عن 21 عاما، وألا يزيد عن 70 عاما.

- يمكن أن يتم منح التمويل لمن هم فوق الـ70 بشرط وجود ضامن.

المستندات المطلوبة للحصول على قروض المعاشات من بنك ناصر

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- الرقم التأميني الخاص بالراغب في الحصول على المعاش.

- التعهد بتحويل المعاش أو المرتب إلى البنك.

- فاتورة مرافق حديثة لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.