شروط الحصول على تمويلات «حاضر» من بنك ناصر والفئات المستحقة: 700 ألف عميل

يقدم بنك ناصر الإجتماعي التابع لوزارة التضامن، العديد من الخدمات المصرفية، ومجموعة متنوعة من التمويلات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء، بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي، سواء كانت شهادات ادخار أو حسابات توفير أو تمويلات شخصية لأصحاب المعاشات أو موظفي القطاع العام والخاص، بشروط ميسرة، بهدف توفير خدمات متنوعة وجذب شرائح جديدة من العملاء، والتيسير على العملاء في أمورهم الحياتية، ومساعدتهم في التغلب على الكثير من العقبات، بما يتناسب مع كل احتياجاتهم، وتوفير حياة كريمة لهم مع تيسير الإجراءات.

تفاصيل تمويلات «حاضر» من بنك ناصر

وأوضح البنك، أن اسم «حاضر»، يطلق على التمويلات الشخصية التي يقدمها البنك، التي دائما حاضرة وموجودة بقوة لمساعدة العميل عبر فروع البنك المختلفة، التي تعد من أهم وأكبر التمويلات التي يقدمها البنك لأصحاب المعاشات والمرتبات، حيث يخدم 700 ألف عميل، وهو أكثر أنواع التمويلات استخداما، بضمان المعاش أو المرتب، ويتم سداده في مده أقصاها 10 سنوات وبعائد مميز.

أنواع تمويلات «حاضر» من بنك ناصر

وأوضح البنك، أن التمويلات في البنك تتنوع تبعا لنوع التمويل والغرض منه، ومنها:

ـ تمويل عمليات الإسكان.

ـ تمويلات استثمارية لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة.

ـ تمويل شراء وسائل النقل والانتقالات المختلفة.

ـ تمويل الحضانات.

ـ تمويل مستورة للمرأة.

ـ تمويل سداد المصرفات المدرسية.

ـ تمويل الزواج.

ـ تمويل تأثيث شقة زوجية.

ـ تمويل تحسين الدخل.

ـ التمويلات بضمان الودائع والشهادات، والتي تتميز أنها ذات عائد ثابت وبدوريات صرف متنوعة «شهري، ربع سنوي، سنوي»، حتى يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة، وفقا لاحتياجاته.

شروط الحصول على تمويلات «حاضر» من بنك ناصر الاجتماعي

وحدد البنك شروط منح التمويل، التي جاءت كالتالي:

ـ أن السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 70 عاماً عند نهاية مدة القرض.

ـ ويمكن أن يتم منح التمويل لمن هم فوق 70عام بشرط وجود ضامن بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني والتعهد بتحويل المعاش أو المرتب إلى البنك.

ـ فاتورة مرافق حديثة لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويلات بنك ناصر

ـ صورة من بطاقة الرقم القومي.

ـ الرقم التأميني.

ـ التعهد بتحويل المعاش.