أخبار البحر الأحمر.. السيطرة على حريق بفندق سياحي وإصابة 2 في حادث

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر عددا من الأحداث الهامة، اليوم الجمعة، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية في مدينة الغردقة من السيطرة على حريق محدود شب بغرفة الصيانة التابعة لإحدى الورش بفندق سياحي شهير بطريق المطار قبل امتداده لمناطق أخرى، فيما أُصيب شخصان في حادث سيارة بطريق رأس غارب الغردقة وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.

السيطرة على حريق شب في ورشة فندق سياحي دون إصابات

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطار باندلاع حريق بغرفة الصيانة الخاصة بورشة أحد الفنادق السياحية بالغردقة وتم الدفع بقوات الحماية المدنية والدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم السيطرة على الحريق وإخماده والقيام بعملية التبريد ولا توجد خسائر بشرية حتى الآن ولم يتم الكشف عن سبب حريق وتم استدعاء خبراء المعمل الجنائي وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة شخصين في حادث سيارة بطريق رأس غارب الغردقة

وشهد طريق رأس غارب إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي، حيث تلقي مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب، أسفر عن إصابة شخصين وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضرا بالواقعة.

مصرع شاب في ظروف غامضة بالغردقة

وتلقى اللواء محي سلامة مدير أمن البحرالأحمر إخطار من قسم شرطة أول الغردقة بمصرع شاب 17 عاما عقب شجار مع آخر في منطقة شارع شيري وعقب انتهاء المشاجرة سقط الشاب المتوفي على إثرها ولم تظهر عليه أي إصابات وتم تحرير محضرا بالواقعة وإخطار النيابة.