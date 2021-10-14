أخبار البحر الأحمر.. انطلاق مهرجان الجونة واحتفال الأسقف بالمولد النبوي

شهدت محافظة البحر الأحمر، عددا من الأحداث الهامة، اليوم، على رأسها الإعلان عن انطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة بمنتجع الجونة شمال مدينة الغردقة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، بحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير، كما احتفل الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر بذكرى المولد النبوي الشريف في جولة بعدد من المدارس والمصالح الحكومية لتوزيع حلوى المولد وتقديم التهنئة لطلاب المدارس والقيادات والمواطنين بالمصالح الحكومية بذكرى المولد النبوي الشريف.

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي

وتستضيف مدينة الغردقة مساء اليوم الخميس، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة ومن المقرر انطلاق الفعاليات في الساعة الخامسة مساء اليوم، بحضور الفنانة يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، و«ليلى علوي، سمية الخشاب، وإلهام شاهين ومنة شلبي وأروى جودة ومحمد رمضان»، و النجم أحمد السقا حيث من المقرر تكريمه في حفل الافتتاح.

الأنبا إيلاريون يحتفل بالمولد النبوي الشريف

واحتفل الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث زار عددا من المدارس بمدينة الغردقة يرافقه هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر وكمال سليمان رئيس مجلس أمناء المحافظة ووزع حلوى المولد على الطلاب، وأجرى زيارة لمديرية أوقاف البحر الأحمر والتقى بالدكتور محمود الشيمي مدير عام أوقاف البحر الأحمر فضلا عن زيارة المصالح الحكومية والتقى بعدد من قيادات البحر الأحمر وقدم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

أسقف البحر الأحمر :روح المحبة تسود المصريين

وقال الأنبا إيلاريون في تصريحات لـ«الوطن»، إن روح المحبة تسود بين المصريين وأنه يحرص على الاحتفال بكافة الأعياد والمناسبات الدينية مع الشعب المصري، مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري وروحه السمحة عن غيره من الشعوب.