تفاصيل انهيار عقار باب الشعرية وإخلاء السكان

رصدت «الوطن» تفاصيل انهيار عقار باب الشعرية الكائن في رقم 15 بعطفة زرع النوى المتفرع من شارع الجيش بنطاق حي باب الشعرية، حيث تم إخلاء السكان مساء أمس بسلام بعد انهيار جزء من سلم العقار وحدوث تصدع في جدرانه، ثم جاء انهيار العقار المكون من أرضي و4 طوابق في الساعة الحادية عشر صباح اليوم فهو من المباني القديمة القائمة على حوائط حاملة أسقف خشبية، وأصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، منذ قليل، قرارا بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار بباب الشعرية وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مشددا على أهمية رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

إخلاء العقار من السكان دون المتقولات

وتضمنت تفاصيل انهيار عقار باب الشعرية إصدار محافظ القاهرة تعليمات لمديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار من الأسر التي كانت تقطن العقار، وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بحي باب الشعرية والحماية المدنية قد نجحوا أمس في إخلاء العقار من السكان دون المنقولات قبل سقوطه اليوم ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت صباح اليوم بلاغًا بانهيار بعقار في رقم 15 عطفة زرع النوى من شارع الجيش بحي باب الشعرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بالحي والحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث، والعقار مكون من أرضي و4 طوابق من الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية.

إخلاء عقارين مجاورين

وفيما يتعلق بتفاصيل انهيار عقار باب الشعرية، قال اللواء إبراهيم عوض، السكرتير المساعد لمحافظة القاهرة، إن السكان خرجوا مساء أمس من العقار بمجرد ظهور بوادر على المبنى، مؤكدا على أنه تم إخلاء عقارين مجاورين للمبنى المنهار للتأكد من الحالة الإنشائية للمبانى والحفاظ على سلامة المواطنين كإجراء احترازي لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية.