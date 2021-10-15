لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار باب الشعرية وصرف إعانات

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار بباب الشعرية وبيان مدى تأثرها، مؤكداً على ضرورة رفع أنقاض العقار فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة .

صرف إعانات عاجلة

كما وجه محافظ القاهرة مديرية التضامن الاجتماعي إلى صرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث انهيار عقار باب الشعرية .

ونجحت الأجهزة التنفيذية بحي باب الشعرية والحماية المدنية أمس فى إخلاء العقار من السكان دون المنقولات قبل انهياره اليوم ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت صباح اليوم بلاغًا بانهيار عقار في 15 عطفة زرع النوى من شارع الجيش بحي باب الشعرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بالحي والحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث، وتبين أن العقار مكون من أرضي و 4 طوابق من الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية .