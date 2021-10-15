معاينة العقارات المجاورة لعقار باب الشعرية المنهار

وجّهت محافظة القاهرة، رؤساءالأحياء بسرعة حصر العقارات القديمة والآيلة للسقوط، للتعامل معها والحفاظ على أرواح المواطنين، بعد انهيارعقار باب الشعرية، وأكدت مصادر بمحافظة القاهرة أن العقار قديم وتقطنه عدد من الأسر بشارع الجيش داخل نطاق حي باب الشعرية، لافتة إلى أن انهيار العقار بدأ بسقوط أجزاء من السلم وحدوث تصدعات وتمكن السكان من الخروج من العقار بمعاونة رجال الحماية المدنية .

إخلاء العقار

وأشارت إلى أن انهيار عقار باب الشعرية لم يسفر عن خسائر في الأرواح و كل الاسر المقيمة بالعقار بخير حيث تم إخلائها وجار التعامل مع العقار والتأكد من السلامة الانشائية للعقارات المجاورة، وفى حالة وجود خطورة على العقارات الملاصقة للعقار المنهار سيتم إخلائها بشكل مؤقت لحين التأكد من سلامتها الإنشائية وعدم تضررها حفاظا على سلامة المواطنين، وتوجه عدد من قيادات محافظة القاهرة إلى موقع الانهيار للوقوف على آخر التطورات وتقييم الوضع الراهن من أجل سلامة المواطنين فى هذا الموقع.

وفور تلقي الحماية المدنية بلاغا بانهيار أجزاء من عقار باب الشعرية تحركت على الفور للتعامل مع الموقف وإنقاذ الأسر ونقلها من العقار، كما تحركت أجهزة محافظة القاهرة إلى الموقع للتعامل مع الحدث والتواصل مع المواطنين والأسر المضارة جراء انهيار العقار، ودعا أهالى باب الشعرية إلى أهمية التأكد من سلامة العقارات الموجودة بالموقع وعدم تأثر أساستها مما حدث منعا لحدوث أى خطر يهدد أرواحهم فى الفترة المقبلة.

حصر المحلات

من ناحية أخرى، طالبت محافظة القاهرة الأحياء بإجراء حصر للمحلات تمهيدا لتطبيق قانون المحال العامة واصدار تراخيص للمحلات غير المرخصة وتقنين وضع أي نشاط مخالف وفق قانون المحلات، حيث يوجد بالقاهرة نحو 265 ألف محلا مسجلا، وما دون ذلك غير مسجل وجار الحصر.