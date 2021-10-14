نجيب ساويرس يسخر من حريق الجونة.. ومتابعون: الله ينور يا هندسة

تصدر المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بسبب تعليقه الساخر على إزالة جميع أثار الحريق الذي اندلع أمس الأربعاء، والتهمت نيرانه بعض الأجزاء بأحد القاعات القريبة من المسرح الذي يستقبل حفل الافتتاح مساء اليوم الخميس.

تفاعل المتابعون مع تغريده نجيب ساويرس

ونشر نجيب ساويرس، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، صورة توضح عودة الأمور لطبيعتها اليوم واختفاء أثار الحريق تمامًا، معلقًا بشكل ساخر متساءلًا: «أمال فين الحريقة؟».

وتفاعل عدد من المتابعين مع تغريده نجيب ساويرس، وجاءت تعليقاتهم ما بين «عاش يا هندسة»، «الله ينور عليكم يا بشمهندس»، «المهرجان ده زمانه متكلف فوق الـ75 ألف جنيه»، «نفسي في حد يصلح حياتي بنفس السرعة».

محمد رمضان يغني في حفل الافتتاح

ومنذ اندلاع حريق الجونة صباح الأربعاء، تصدر نجيب ساويرس، محركات البحث لتعامله مع الأزمة ببساطة والذي ظهر جليًا من خلال تعليقه عليها على هامش المؤتمر الصحفي أمس بقوله «اللي يجي في الريش بقشيش، خد الشر وراح، لازم نقبل من ربنا لحلو والمر».

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي مساء اليوم، تكريم الفنان أحمد السقا، بحضور عدد كبير من النجوم أبرزهم يسرا، منة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، وأصدقاء السقا المقربين بالوسط الفني.

وتقدم حفل الافتتاح المذيعة ناردين فرج، ويحيي الحفل الفنان محمد رمضان بصحبة النجم العالمي من أصل مغربي ريد وان، من خلال تقديم أغنية جو البنات، والتي تم طرحها منذ ساعات عبر المنصات السمعية والمتاجر الإلكترونية، على أن يتم طرح الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.