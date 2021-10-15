الأوراق المطلوبة للتقديم على فرص التوظيف والتدريب المهني في ألمانيا

كشفت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن فتح باب التقديم للحصول على تدريب مهني في ألمانيا، للباحثين عن العمل في مجال الخبازة والفندقة والضيافة (خباز، طاه، أخصائي فنادق، أخصائي مطاعم، وأخصائي خدمات غذائية وتقديم الطعام).

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تفاصيل التقديم للاستفادة من التدريب المهني بألمانيا والحصول على فرص عمل لمن يريد، وفق ما ذكرته وزارة الهجرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تفاصيل تدريب مهني ووظائف للشباب المصريين بألمانيا

تتراوح فترة التدريب المهني بألمانيا بين 2-3 سنوات حسب التخصص.

يحصل المتدربون في ألمانيا على تعليم نظري في مدرسة مهنية وتدريب مهني مع جهة عمل.

يمكن للمرشحين الراغبين في التقديم لهذه الفرصة القيام بذلك عن طريق ملء هذه الإستمارة https://bit.ly/CallForCandidates_Apprentices2022

وإرسالها إلى THAMM@EMIGRATION.GOV.EG قبل قدوم يوم 23 أكتوبر وهو آخر يوم للتقديم على التدريب المهني والوظائف.

وشددت وزارة الهجرة على أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار أنه لن يتم النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد على أن يتم ملء الاستمارة إلكترونيا فقط، وأنه سيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاة للمعايير.

المستندات المطلوبة للحصول على فرص العمل والتدريب المهني بألمانيا

صورة من صفحة جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

صورة من شهادة المدرسة الثانوية.

شروط التقدم

أن يكون الشاب أو الفتاة مقيما أو مقيمة في جمهورية مصر العربية.

أن يحمل الشخص الجنسية المصرية.

يشترط أن يتراوح العمر بين 18 و25 سنة بحلول يونيو 2022.

لا بد أن يكون المتقدم حاصل على شهادة تعليم ثانوية (عامة أو فنية).

ألا يكون حاصل على مؤهل عالي.

أن يمتلك خبرة قصيرة المدى في المجال المرغوب الإلتحاق به.

أن يكون على دراية أساسية باللغة الإنجليزية.