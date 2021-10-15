تعرف على برنامج تدريب الأثريين بمتحف شرم الشيخ.. يبدأ الثلاثاء المقبل

قال الدكتور محمد حسانين مدير متحف شرم الشيخ الجديد، إن المركز العلمي للتدريب بجنوب سيناء سوف يقوم بتنظيم مجموعة من ورش العمل والمحاضرات، لمجموعة من المتدربين التابعين لوزارة الآثار.

البرنامج يبدأ من الثلاثاء المقبل

وأضاف أنه جرى التنسيق مع الدكتور مصطفى نور الدين مدير المركز العلمي للتدريب سرابيط الخام جنوب سيناء لوضع خطط تنفيذ البرنامج التدريبي، مضيفًا أن البرنامج يبدأ من الثلاثاء المقبل، وينتهي الخميس من نفس الأسبوع.

وجاء جدول برنامج تدريب الأثريين على النحو التالي:

اليوم الأول (الثلاثاء 9 نوفمبر 2021)

- الساعة 9,30 مراسم الافتتاح، محاضرة (متحف شرم الشيخ - متحفا على أرض الفيروز) المحاضر المهندسة ميريام سعيد إدوارد والأستاذ محمد حسنين.

- محاضرة (العصور الحجرية فى جنوب سيناء) المحاضر هاني أبو العزم (مدير عام بوزارة السياحة والآثار).

- محاضرة (الفن الصخري فى جنوب سيناء) المحاضر الدكتور خالد سعد (مدير عام إدارة آثار ما قبل التاريخ).

اليوم الثاني (الأربعاء 10 نوفمبر 2021).

- محاضرة (طريق الفيروز) المحاضر الدكتور مصطفى نور الدين (مدير المركز العلمى للتدريب بجنوب سيناء والبحر الأحمر).

- محاضرة (ملامح من الآثار المصرية القديمة بجنوب سيناء) المحاضر الدكتور هشام حسين (مدير عام آثار سيناء- مصري).

- محاضرة (الأنباط تاريخهم ولغتهم وأهم أثارهم بجنوب سيناء) المحاضر إسلام سامى عبد الباسط (مفتش آثار المركز العلمي للتدريب).

اليوم الرابع (الخميس 11 نوفمبر 2021).

- محاضرة (العمارة المسيحية فى جنوب سيناء- نشأتها وتطورها) المحاضر أسامة صالح مدير منطقة رأس سدر- إسلامي.

- محاضرة (أضواء على الأثار الإسلامية بسيناء والطرق المرتبطة بها) المحاضر الدكتور عبد الرحيم ريحان (مدير عام البحوث والدراسات بجنوب سيناء).

- محاضرة (السياحة الثقافية فى جنوب سيناء) المحاضر الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب تنشيط السياحة بجنوب سيناء.