قانوني يوضح مصير الإمام المتهم بهتك عرض طفلة بعد تنحي دفاعه

علق حسن شومان، المحامي بالنقض، على الموقف القانوني لإمام المسجد المتهم بجريمة هتك عرض طفلة الدقهلية بعد قرار المحاميين أحمد الغندور وشاكر الناقر، فريق الدفاع عن المتهم، بالتنحي عن القضية بعدما اعترف المتهم بارتكاب جريمته وإقدامه على التحرش بالطفلة.

المحكمة تنتدب محاميا للدفاع عن المتهم

وقال شومان، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية وقانون المحاماة، فإنه في تلك الحالة، تقوم المحكمة بانتداب وتعيين محامٍ للمتهم من غرفة المحامين وفقًا لنظام كل محكمة.

المحكمة تحدد جلسة 13 نوفمبر لمحاكمة المتهم

محكمة جنايات المنصورة، حددت جلسة بتاريخ 13 نوفمبر 2021 لمحاكمة إمام المسجد المتهم بهتك عرض طفلة أثناء تحفيظها القرآن الكريم داخل منزله بمركز طلخا.

النيابة توجه للمتهم هتك عرض الطفلة

وجهت النيابة العامة تهمة هتك عرض الطفلة بالقوة كونه القائم على تحفيظها القرآن الكريم، مستغلا سلطته عليها، وكون الطفلة يتيمة، ووضعت أسرتها ثقتها فيه إلا أنه خان الأمانة واعترف في تحقيقات النيابة العامة أنه سبق وأن لامس الطفلة وحاول تقبيلها، بحجة أنها «ساعة شيطان».

المحامي العام يُحيل المتهم للمحاكمة

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول بنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم «سليمان ف. س.»، 39 عاما، إمام وخطيب مسجد بمركز طلخا، وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون شهر أغسطس عام 2021، بدائرة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية قد أقدم على ارتكاب جريمة هتك المتهم عرض المجني عليها الطفلة «ج. ع»، لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، وكونه من المتولين تربيتها وله سلطة عليها بالقوة استغل كونه القائم على تحفيظها القرآن الكريم وترددها عليه لكونه من رجال الدين والعلم بغية تربيتها وتعليمها.

واتهمته النيابة العامة بأنه أصر على إتيان الفاحشة كرها معها، عقب استدراجها لمخدعه بمفردها، مستغلا حداثة سنها وسلطته عليها، ولم يرقب فيها إلا ولا ذمة، ولم تأخذه شفقة ولا رحمة بها، فأتي فيها من الكبائر أجلها وأعظمها، وبدلا من صونها وحفظها قام بهتك عرضها، فأحدث بها من الإصابات الظاهرية أشدها، والتي ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعي وصفها، ومن الآلام النفسية ما لا يدرك مداها على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة كانت ببلاغ تقدمت به والدة الطفلة المجني عليها لمأمور مركز شرطة طلخا ضد المتهم «سليمان ف. س.»، 39 عاما، إمام وخطيب بالأوقاف، بهتك عرض ابنتها 10 أعوام، حال قيامه بتحفيظ الطفلة القرآن الكريم داخل بيته، وحرر عن ذلك المحضر رقم 10565 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا، وتم قيدها برقم 2300 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.