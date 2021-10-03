«تويوتا» تعلن نتائج مبيعات أمريكا في سبتمبر والربع الثالث من 2021

أعلنت تويوتا موتورز في أمريكا الشمالية، اليوم، مبيعات الولايات المتحدة في سبتمبر 2021، موضحة أن مبيعاتها وصلت إلى 152916 مركبة، بانخفاض قدره 22.4 %، على أساس الحجم ومعدل البيع اليومي مقارنة بشهر سبتمبر 2020، كما بلغت إجمالي مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة البديلة، في سبتمبر 2021، بما في ذلك السيارات الهجينة والهجينة وخلايا الوقود 42945 سيارة، بزيادة 36 % على أساس الحجم، وهو ما يمثل 28.1 % من إجمالي المبيعات الشهرية.

نتائج مبيعات أمريكا لشهر سبتمبر والربع الثالث في 2021

وفي الربع الثالث من عام 2021 ، بلغت مبيعات أمريكا 566،005 سيارة، بزيادة قدرها 1.4%، وبلغ إجمالي مبيعات APV في الربع الثالث 150،311 سيارة، بزيادة 62.5% على أساس الحجم و DSR، وهو ما يمثل 26.6 % من إجمالي المبيعات حتى تاريخه.

إجمالي مبيعات TMNA ​​في الولايات المتحدة

وبلغ إجمالي مبيعات TMNA ​​في الولايات المتحدة حتى تاريخه 1،857،884 سيارة، بزيادة قدرها 29.1 %، على أساس الحجم وزيادة بنسبة 27.9 % على أساس DSR، كما بلغ إجمالي مبيعات APV حتى تاريخه 450122 مركبة، بزيادة 113.7% على أساس الحجم، وبزيادة 111.9% على أساس DSR، وهو ما يمثل 24.2 % من إجمالي المبيعات.

وفي هذا الصدد، قال جاك هوليس، نائب الرئيس الأول لعمليات السيارات، لشركة TMNA TMNA، إن مبيعات APV لشهر سبتمبر والربع الثالث وحتى تاريخه هي الأفضل على الإطلاق، مضيفا: «بينما نواصل التغلب على تحديات سلسلة التوريد، نشكر عملاء تويوتا، ولكزس الأوفياء على صبرهم وثقتهم في سياراتنا».

وتابع: «تعمل فرقنا بجد لتسليم المركبات لوكلائنا، الذين يواصلون البحث عن حلول مبتكرة للعناية بعملائنا».